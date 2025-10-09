Реал нашел топовую замену Винисиусу. Выбор точно удивит
Королевский клуб хочет подписать Эрлинга Холанда из «Ман Сити»
Мадридский «Реал» интересуется норвежским нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, королевский клуб попытается подписать 25-летнего футболиста, если из команды уйдет бразильский вингер Винисиус Жуниор. В таком случае Холанд станет основным форвардом «сливочных», а на левый фланг атаки перейдет Килиан Мбаппе.
В сезоне 2025/26 Эрлинг Холанд провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 1 голевой передачей. На счету Винисиуса Жуниора 10 поединков, 5 голов и 4 ассиста в нынешней кампании.
Ранее сообщалось, что «Реал» продаст Винисиуса за 250 миллионов евро.
