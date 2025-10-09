Реал нашел топовую замену Винисиусу. Выбор точно удивит

Мадридский «Реал» интересуется норвежским нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, королевский клуб попытается подписать 25-летнего футболиста, если из команды уйдет бразильский вингер Винисиус Жуниор. В таком случае Холанд станет основным форвардом «сливочных», а на левый фланг атаки перейдет Килиан Мбаппе.

В сезоне 2025/26 Эрлинг Холанд провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 1 голевой передачей. На счету Винисиуса Жуниора 10 поединков, 5 голов и 4 ассиста в нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что «Реал» продаст Винисиуса за 250 миллионов евро.