САБО: «Это уже не тот футболист сборной, что раньше. Есть кем заменить»

Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо высказался об Александре Зинченко, который недавно получил травму.

«Александр Зинченко? Это не потеря. Он уже не тот, что был три года назад, когда, играя левым защитником, он еще и атаки развивал. И мог, когда нужно, и в полузащите сыграть, быть разыгрывающим. Жаль, что он травмирован, конечно, но его есть кем заменить», – сказал Сабо.

