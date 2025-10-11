Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САБО: «Это уже не тот футболист сборной, что раньше. Есть кем заменить»
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 01:22 |
729
0

САБО: «Это уже не тот футболист сборной, что раньше. Есть кем заменить»

Йожеф – об Александре Зинченко

11 октября 2025, 01:22 |
729
0
САБО: «Это уже не тот футболист сборной, что раньше. Есть кем заменить»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо высказался об Александре Зинченко, который недавно получил травму.

«Александр Зинченко? Это не потеря. Он уже не тот, что был три года назад, когда, играя левым защитником, он еще и атаки развивал. И мог, когда нужно, и в полузащите сыграть, быть разыгрывающим. Жаль, что он травмирован, конечно, но его есть кем заменить», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо отреагировал на ухудшение отношений между наставником киевлян Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко.

По теме:
Швеция – Швейцария – 0:2. Скандинавы проиграли кантонам. Видео голов, обзор
Бельгия – Северная Македония – 0:0. xG 2.84 и ноль голов. Видеообзор матча
ОЧЕРЕТЬКО: «Пару моментов в защите нужно будет потом на теории смотреть»
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Александр Зинченко Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Йожеф Сабо
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Футбол | 10 октября 2025, 07:29 4
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина

Бывший футболист и тренер верит в победу «сине-желтых»

Конкурент для Лунина? Реал намерен подписать голкипера сборной Украины
Футбол | 10 октября 2025, 18:01 6
Конкурент для Лунина? Реал намерен подписать голкипера сборной Украины
Конкурент для Лунина? Реал намерен подписать голкипера сборной Украины

Королевский клуб заинтересован в услугах вратаря «Жироны» Владислава Крапивцова

Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Футбол | 10.10.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Назван Лев матча в безумной перестрелке сборных Украины и Исландии
Футбол | 11.10.2025, 00:10
Назван Лев матча в безумной перестрелке сборных Украины и Исландии
Назван Лев матча в безумной перестрелке сборных Украины и Исландии
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Футбол | 10.10.2025, 08:46
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44
Бокс
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23
Бокс
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем