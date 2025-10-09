Спортивный врач разнес блогера, который разозлил Мудрика

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк раскритиковал блогера mmuhaa23, который снял видео о мельдонии, чем разъярил украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Вот я, конечно, отупел от просмотра этого видео. К сожалению, мне никто не вернет 24 минуты моей жизни, поэтому нужно извлечь хоть какой-то урок из этого.

Кто не в теме. Чудак из медиалиги снял видео о том, как употребляет «допинг» в виде мельдония, который бустит его перформанс на поле и в жизни. И я что-то не переставал офигивать от этого контента ни на минуту. Какие-то пловцы и психологи, которые употребляют и выписывают милдронат, чудак из Эпицентра несет какую-то х**ню о замене глюкозы мельдонием, партнеры по команде и Морозюк, которые искренне офигивают от «изменений» после приема ширки – и все это под улюлюкающий недоразвитый русский п*** **ж на протяжении всего видео от кентов героя.

До сих пор не могу в*****и, что такие видео снимают, что на них несут и как все это подается. Еще раз: мельдоний – неэффективен. Нет никакого доказанного эффекта от мельдония. Это обычная русская совковая пустышка, которая еще и вреда может нанести при неосторожном приеме. Эффекты, показанные на видео – х***я. Автор – космонавт. Врачи, которые назначают мельдоний – д******ы, которые должны быть лишены врачебной лицензии.

Такая резкая реакция у меня на этот в***р, потому что Муху смотрят дети и молодые футболисты. И уже заметно, как в комментариях люди, шокированные «эффектом» мельдония, пишут «теперь я понимаю, почему Мудрик его принял», «теперь я верю в его действие» и подобную х***ь.

В стране, где бесконечное количество необразованных врачей, отсталых тренеров и наивных и глупых спортсменов, такие видео с пропагандой несуществующего эффекта милдроната могут только углубить допинговый кризис, знакомя молодое поколение спортсменов с х*****ей, о которой они не должны были бы даже слышать.

Ну и последнее: не покидало ощущение, что видео сняли в каком-то Екатеринбурге. Русский язык, блатный п******ж, дешевые понты, недоразвитые персонажи повсюду — офигиваю, как такой контент набирает такое количество просмотров. От всего этого хочется блевать, потому что выглядит это пздц как жалко».