«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины

Бразильский журналист Роберто Пато Моуре раскритиковал украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика:

«Рома» находится в руках такого замечательного тренера, как Гасперини, почему он все еще настаивает на этом украинском ничтожестве в атаке: это один из самых больших провалов в мировом футболе, когда он выходит на поле, становится первым защитником соперников. Если бы у «Ромы» был центральный нападающий, они бы уже единолично возглавляли Серию А. Довбик — это угроза для общества, это ужасно».

Ранее об Артеме Довбике высказался Йожеф Сабо.