Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины
Италия
09 октября 2025, 23:59 | Обновлено 10 октября 2025, 00:00
820
6

«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины

Роберто Пато Моуре раскритиковал Артема Довбика

09 октября 2025, 23:59 | Обновлено 10 октября 2025, 00:00
820
6 Comments
«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бразильский журналист Роберто Пато Моуре раскритиковал украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика:

«Рома» находится в руках такого замечательного тренера, как Гасперини, почему он все еще настаивает на этом украинском ничтожестве в атаке: это один из самых больших провалов в мировом футболе, когда он выходит на поле, становится первым защитником соперников. Если бы у «Ромы» был центральный нападающий, они бы уже единолично возглавляли Серию А. Довбик — это угроза для общества, это ужасно».

Ранее об Артеме Довбике высказался Йожеф Сабо.

По теме:
Йожеф САБО: «Они меня сейчас не впечатляют. Можно и без них сыграть»
Коуч сборной Исландии: «Ребров – очень талантливый тренер»
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Retesport
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Футбол | 09 октября 2025, 09:33 4
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро

Переговоры команды с Винисиусом о продлении сотрудничества провалились

Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Футбол | 09 октября 2025, 07:36 13
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр

Евгений Селезнев рассказал шокирующую новость

«Какой же ты е***н». Мудрику напомнили о допинг-скандале
Футбол | 09.10.2025, 18:56
«Какой же ты е***н». Мудрику напомнили о допинг-скандале
«Какой же ты е***н». Мудрику напомнили о допинг-скандале
Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб
Футбол | 09.10.2025, 08:12
Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб
Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб
Йожеф САБО: «Они действительно были слабыми, но не сегодня»
Футбол | 10.10.2025, 00:02
Йожеф САБО: «Они действительно были слабыми, но не сегодня»
Йожеф САБО: «Они действительно были слабыми, но не сегодня»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
Роберто Пато Моуре, подивися у дзеркало, там побачиш нікчему
Ответить
+7
Dynamic
Знайшовся черговий критикан
Ответить
+5
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Яких нісенітниць тільки не придумають... 🙄
Ответить
+3
М-Харьков 1925
прав однако! довбик бревно!
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
Обсервер Влад
Озвучив факти
Ответить
-7
Популярные новости
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
09.10.2025, 20:50 36
Футбол
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 82
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 60
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 2
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 29
Футбол
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 2
Бокс
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
08.10.2025, 15:44 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем