ОФИЦИАЛЬНО. Металлист прекратил сотрудничество с воспитанником команды

Харьковский «Металлист» официально попрощался с 18-летним полузащитником Романом Горенком.

Футбольный клуб поблагодарил игрока за годы сотрудничества и пожелал Роману дальнейших успехов.

Информация о следующем клубе Горенка отсутствует, футболисту в ближайшее время предстоит определиться с новой командой.

«Металлист» благодарит за сотрудничество полузащитника Романа Горенка!

Наш воспитанник на протяжении многих лет добросовестно работал как на футбольном поле, так и за его пределами, став важной частью семьи желто-синих.

Впереди у Романа новые карьерные вызовы. Искренне желаем футболисту реализовать свой потенциал и одержать множество громких побед», – написала пресс-служба.

Горенко – воспитанник харьковского «Металлиста», которому удалось сыграть 10 поединков и забить один мяч за основную команду. Прошлый сезон Роман отыграл за клуб «Вильхивцы», отбежав 15 матчей.