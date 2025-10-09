Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
09 октября 2025, 19:21 | Обновлено 09 октября 2025, 19:42
1760
6

ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ

Риццоли дал объяснение по матчу с Металлистом 1925

09 октября 2025, 19:21 | Обновлено 09 октября 2025, 19:42
1760
6 Comments
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ФК Металлист 1925

В недавнем матче УПЛ между Динамо и Металлистом 1925 (1:1) у многих возникли вопросы, почему в конце встречи арбитр не удалил защитника киевлян Владислава Захарченко, который сбил соперника, имеющего шансы выскочить один на один.

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли считает, что судья поступил правильно, потому что до ворот было слишком далеко, а рядом был еще один футболист Динамо.

Игрок получил желтую карточку.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист прекратил сотрудничество с воспитанником команды
«Снова очень мало времени». Тренер Металлиста – о победе в Первой лиге
Феникс-Мариуполь – Металлист – 0:1. Луцив принес победу. Видео гола, обзор
Металлист Харьков Динамо Киев Динамо - Металлист 1925 Никола Риццоли видео Комитет арбитров УАФ Владислав Захарченко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Бокс | 09 октября 2025, 07:08 1
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком

И это Джозеф Паркер

Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09 октября 2025, 08:13 0
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную

Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»

Олейникова завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке
Теннис | 09.10.2025, 14:34
Олейникова завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке
Олейникова завершила выступления на турнире WTA 125 на Мальорке
Игрок Барсы про матч Ла Лиги в США: «Мне это не нравится. Только деньги»
Футбол | 09.10.2025, 19:50
Игрок Барсы про матч Ла Лиги в США: «Мне это не нравится. Только деньги»
Игрок Барсы про матч Ла Лиги в США: «Мне это не нравится. Только деньги»
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Бокс | 09.10.2025, 07:19
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Іване Зінченку, ви відео задом наперед дивилися?
Перед епізодом із жовтою Ріццолі розбирає випадок із порушенням на Буяльському і чітко каже (точніше, за нього каже перекладач, але то таке), що пенальті однозначний і що рішення арбітрів узагалі важко пояснити. Але вам це, звичайно, нецікаво і ви вважаєте, що нам теж не обов'язково.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
sania
А ще цікавіще те, що суддя не поставив 100% пенальті і Ріцолі це визнав. Динамо повинно було закривати гру і без пенальті, але факт є факт.В Динамо знову відібрали бали. Не даремно Срну верещав....
Ответить
+2
Ig_Vad
Дуже дивно, що цей епiзод взагалi потрапив в огляд. Звичайна жовта за ЗПО.
А щодо епiзоду з Буяльським - цiкаво, пiшов дивитись. 
Ответить
+1
Sashko57
Тому що це динамо. І до ворожки не ходи.
Ответить
-1
sania
https://footclub.com.ua/news/Ukraina/Premer-liga/1516394958/Mochilovo-pid-z
amovlennya
Ответить
-1
Популярные новости
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 8
Футбол
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
07.10.2025, 22:45 2
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
08.10.2025, 00:40
Бокс
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 59
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем