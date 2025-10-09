ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ

В недавнем матче УПЛ между Динамо и Металлистом 1925 (1:1) у многих возникли вопросы, почему в конце встречи арбитр не удалил защитника киевлян Владислава Захарченко, который сбил соперника, имеющего шансы выскочить один на один.

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли считает, что судья поступил правильно, потому что до ворот было слишком далеко, а рядом был еще один футболист Динамо.

Игрок получил желтую карточку.