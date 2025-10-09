Украина. Премьер лига09 октября 2025, 19:21 | Обновлено 09 октября 2025, 19:42
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
Риццоли дал объяснение по матчу с Металлистом 1925
09 октября 2025, 19:21 | Обновлено 09 октября 2025, 19:42
В недавнем матче УПЛ между Динамо и Металлистом 1925 (1:1) у многих возникли вопросы, почему в конце встречи арбитр не удалил защитника киевлян Владислава Захарченко, который сбил соперника, имеющего шансы выскочить один на один.
Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли считает, что судья поступил правильно, потому что до ворот было слишком далеко, а рядом был еще один футболист Динамо.
Игрок получил желтую карточку.
Перед епізодом із жовтою Ріццолі розбирає випадок із порушенням на Буяльському і чітко каже (точніше, за нього каже перекладач, але то таке), що пенальті однозначний і що рішення арбітрів узагалі важко пояснити. Але вам це, звичайно, нецікаво і ви вважаєте, що нам теж не обов'язково.
А щодо епiзоду з Буяльським - цiкаво, пiшов дивитись.
amovlennya