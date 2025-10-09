Лапорта назвал главную проблему Ямаля: «Это может его захлестнуть»
Президент Барселоны поддержал вингера
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о главной проблеме вингера каталонцев Ламина Ямалая. Функционер обещает помочь вундеркинду.
«Его нужно поддерживать, давать лучшие советы. Но он и без того гораздо взрослее своих сверстников из-за того, что уже успел пережить. Слава может его захлестнуть, но он прекрасно справляется с ней», – сказал Лапорта.
В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.
Ранее Sport.ua пообщался с украинским вингером каталонцев Артемом Рыбаком, который рассказал о своем быту в Испании.
