Испания
09 октября 2025, 18:36 | Обновлено 09 октября 2025, 18:37
Лапорта назвал главную проблему Ямаля: «Это может его захлестнуть»

Президент Барселоны поддержал вингера

Лапорта назвал главную проблему Ямаля: «Это может его захлестнуть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о главной проблеме вингера каталонцев Ламина Ямалая. Функционер обещает помочь вундеркинду.

«Его нужно поддерживать, давать лучшие советы. Но он и без того гораздо взрослее своих сверстников из-за того, что уже успел пережить. Слава может его захлестнуть, но он прекрасно справляется с ней», – сказал Лапорта.

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

Ранее Sport.ua пообщался с украинским вингером каталонцев Артемом Рыбаком, который рассказал о своем быту в Испании.

Жоан Лапорта Ламин Ямаль Барселона
Олег Вахоцкий Источник: L'Equipe
