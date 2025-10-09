Назван лучший игрок Бундеслиги по итогам сентября

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
09 октября 2025, 17:49 | Обновлено 09 октября 2025, 18:09
Форвард мюнхенской Баварии Кейн получил престижную награду

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский форвард мюнхенской Баварии Гарри Кейн стал лучшим игроком немецкой Бундеслиги по итогам сентября.

По официальной информации, 32-летний англичанин опередил в борьбе за награду Кайшу Сано («Майнц»), Алекса Гримальдо («Байер»), Джана Узуна («Айнтрахт»), Ноа Атуболу («Фрабург») и Давида Раума («РБ Лейпциг»).

В сентябре Кейн забил семь голов и отдал результативную передачу в трех матчах немецкой Бундеслиги. В нынешнем сезоне Бавария занимает первое место турнирной таблицы чемпионата Германии, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после 6 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий Источник: Официальный сайт Бундеслиги
