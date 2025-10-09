Назван лучший игрок Бундеслиги по итогам сентября
Форвард мюнхенской Баварии Кейн получил престижную награду
Английский форвард мюнхенской Баварии Гарри Кейн стал лучшим игроком немецкой Бундеслиги по итогам сентября.
По официальной информации, 32-летний англичанин опередил в борьбе за награду Кайшу Сано («Майнц»), Алекса Гримальдо («Байер»), Джана Узуна («Айнтрахт»), Ноа Атуболу («Фрабург») и Давида Раума («РБ Лейпциг»).
В сентябре Кейн забил семь голов и отдал результативную передачу в трех матчах немецкой Бундеслиги. В нынешнем сезоне Бавария занимает первое место турнирной таблицы чемпионата Германии, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после 6 сыгранных матчей.
