Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер сборной Исландии рассказал все, что думает о Реброве и Шевченко
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 06:33 | Обновлено 11 октября 2025, 06:35
Тренер сборной Исландии рассказал все, что думает о Реброве и Шевченко

Гуннлаугссон похвалил украинских легенд

Тренер сборной Исландии рассказал все, что думает о Реброве и Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Арнар Гуннлаугссон

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон поделился мыслями о легендарных украинских футболистах – тренере сборной Украины Сергее Реброве и президенте УАФ Андрее Шевченко.

«Помню Андрея Шевченко: он был очень талантливым игроком и талантливым тренером. Я его знаю лично.

Ребров? К сожалению, я не знаю его лично. Не общался с ним. Но я слежу за ним, за его карьерой. Он очень талантливый тренер», – сказал Гуннлаугссон.

Ранее Гуннлаугссон назвал игрока сборной Украины, который дороже всего состава Исландии.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Арнар Гуннлаугссон Сергей Ребров Андрей Шевченко
Дмитрий Олейник Источник: UA-Football
