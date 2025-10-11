Тренер сборной Исландии рассказал все, что думает о Реброве и Шевченко
Гуннлаугссон похвалил украинских легенд
Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон поделился мыслями о легендарных украинских футболистах – тренере сборной Украины Сергее Реброве и президенте УАФ Андрее Шевченко.
«Помню Андрея Шевченко: он был очень талантливым игроком и талантливым тренером. Я его знаю лично.
Ребров? К сожалению, я не знаю его лично. Не общался с ним. Но я слежу за ним, за его карьерой. Он очень талантливый тренер», – сказал Гуннлаугссон.
Ранее Гуннлаугссон назвал игрока сборной Украины, который дороже всего состава Исландии.
