Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2025, 02:50
Тренер Исландии назвал украинца, которого его команде стоит бояться в атаке

Арнар Гуннлаугссон выделил Артема Довбика

Тренер Исландии назвал украинца, которого его команде стоит бояться в атаке
Getty Images/Global Images Ukraine. Арнар Гуннлаугссон

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон назвал футболиста национальной команды Украины, который может доставить больше всего проблем в нападении.

«Украина имеет очень много хороших игроков, которые играют на европейском уровне. Я могу выделить Артема Довбика. В этой сборной только высококлассные игроки — настоящая сила и мастерство», — сказал Гуннлаугссон.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашним, его примет польский город Краков.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Арнар Гуннлаугссон
