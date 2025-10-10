Тренер Исландии назвал украинца, которого его команде стоит бояться в атаке

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон назвал футболиста национальной команды Украины, который может доставить больше всего проблем в нападении.

«Украина имеет очень много хороших игроков, которые играют на европейском уровне. Я могу выделить Артема Довбика. В этой сборной только высококлассные игроки — настоящая сила и мастерство», — сказал Гуннлаугссон.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашним, его примет польский город Краков.