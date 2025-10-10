Ветераны Динамо потеряли места в старте из-за разногласий с Шовковским

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 октября 2025, 04:04 |
Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский фактически потеряли места в стартовом составе

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский решил уменьшить игровое время некоторых подопечных из-за разногласий в футбольных взглядах.

По информации источника, ветераны команды – полузащитник Виталий Буяльский и вингер Андрей Ярмоленко – не разделяют концепцию 50-летнего специалиста, поэтому потеряли место в стартовом составе. Опытные игроки не всегда согласны с решениями Шовковского и не понимают некоторых идей.

35-летний Ярмоленко в последних пяти матчах трижды оставался на скамейке запасных, один раз вышел на замену, а в матче Лиги конференций сыграл в старте и провел на поле 67 минут (всего 11 матчей за сезон).

Буяльский в последних пяти поединках дважды остался без игровых минут, два раза выходил на замену и только в восьмом туре Премьер-лиги вышел в стартовом составе (четыре гола и три ассиста за 11 поединков в сезоне).

На данный момент «Динамо» набрало 16 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Ближайший матч «бело-синей» команды состоится 18 октября, где подопечные Александра Шовковского сыграют против луганской «Зари» на выезде.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
