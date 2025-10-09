Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Анге Постекоглу и Мичел возглавляют рейтинг тренеров-неудачников 2025 года
09 октября 2025, 14:59 | Обновлено 09 октября 2025, 15:29
Анге Постекоглу и Мичел возглавляют рейтинг тренеров-неудачников 2025 года

Команды данных специалистов потерпели наибольшее количество поражений в этом году

Анге Постекоглу и Мичел возглавляют рейтинг тренеров-неудачников 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Анге Постекоглу

Анге Постекоглу и Мичел возглавляют рейтинг тренеров-неудачников 2025 года.

Команды данных специалистов потерпели наибольшее количество поражений в этом году во всех турнирах.

Тоттенхэм Хотспур и Ноттингем Форест под руководством Постекоглу суммарно проиграли 21 матч, возглавляемая Мичелом Жирона – 18.

Тренеры команд топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством поражений в 2025 году во всех турнирах

  • 21 – Анге Постекоглу (Тоттенхэм Хотспур, Ноттингем Форест)
  • 18 – Мичел (Жирона)
  • 16 – Джагоба Аррасате (Мальорка)
  • 16 – Франк Шмидт (Хайденхайм)
  • 15 – Диего Мартинес (Лас-Пальмас)
  • 15 – Руд ван Нистельрой (Лестер Сити)
  • 15 – Киран Маккенна (Ипсвич Таун)
  • 15 – Александр Дежо (Анже)
  • 15 – Витор Перейра (Вулверхэмптон)
  • 15 – Рубен Аморим (Манчестер Юнайтед)
