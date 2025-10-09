Анге Постекоглу и Мичел возглавляют рейтинг тренеров-неудачников 2025 года
Команды данных специалистов потерпели наибольшее количество поражений в этом году
Команды данных специалистов потерпели наибольшее количество поражений в этом году во всех турнирах.
Тоттенхэм Хотспур и Ноттингем Форест под руководством Постекоглу суммарно проиграли 21 матч, возглавляемая Мичелом Жирона – 18.
Тренеры команд топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством поражений в 2025 году во всех турнирах
- 21 – Анге Постекоглу (Тоттенхэм Хотспур, Ноттингем Форест)
- 18 – Мичел (Жирона)
- 16 – Джагоба Аррасате (Мальорка)
- 16 – Франк Шмидт (Хайденхайм)
- 15 – Диего Мартинес (Лас-Пальмас)
- 15 – Руд ван Нистельрой (Лестер Сити)
- 15 – Киран Маккенна (Ипсвич Таун)
- 15 – Александр Дежо (Анже)
- 15 – Витор Перейра (Вулверхэмптон)
- 15 – Рубен Аморим (Манчестер Юнайтед)
😨 Los entrenadores de Girona FC y RCD Mallorca, entre los que más derrotas acumulan en este 2025 en las cinco ligas top. Tanto Míchel como Jagoba Arrasate se sitúan en el podio de esta estadística.— Transfermarkt.es (@TMes_news) October 9, 2025
Los detalles: https://t.co/g5wynvRmx6#GironaFC #RCDMallorca #Míchel #Arrasate pic.twitter.com/WZ8SBOeQUM
