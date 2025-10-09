Анге Постекоглу и Мичел возглавляют рейтинг тренеров-неудачников 2025 года.

Команды данных специалистов потерпели наибольшее количество поражений в этом году во всех турнирах.

Тоттенхэм Хотспур и Ноттингем Форест под руководством Постекоглу суммарно проиграли 21 матч, возглавляемая Мичелом Жирона – 18.

Тренеры команд топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством поражений в 2025 году во всех турнирах

21 – Анге Постекоглу (Тоттенхэм Хотспур, Ноттингем Форест)

18 – Мичел (Жирона)

16 – Джагоба Аррасате (Мальорка)

16 – Франк Шмидт (Хайденхайм)

15 – Диего Мартинес (Лас-Пальмас)

15 – Руд ван Нистельрой (Лестер Сити)

15 – Киран Маккенна (Ипсвич Таун)

15 – Александр Дежо (Анже)

15 – Витор Перейра (Вулверхэмптон)

15 – Рубен Аморим (Манчестер Юнайтед)