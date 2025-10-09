Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
09 октября 2025, 14:50 | Обновлено 09 октября 2025, 14:55
Экс-игрок Барселоны: «Я бы выгнал его из Реала»

Динаэль Гуика высказался о Винисиусе Жуниоре

Экс-игрок Барселоны: «Я бы выгнал его из Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Экс-игрок «Барселоны» Даниэль Гуиса высказался о бразильском вингере «Реала» Винисиусе:

«В нынешнем составе «Реала» я бы заменил одного игрока... но было бы некорректно об этом говорить. Я бы выгнал его из Реала. Такие люди портят репутацию клуба. Они должны проявлять уважение, чтобы люди также их уважали. Конечно, это нелегко, ведь он еще ребенок. Кто-то из старших должен немного наставлять его и учить».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готов продать Винисиуса за 250 миллионов евро.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид Даниэль Гуиса Барселона
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
