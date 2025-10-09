Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Испания
09 октября 2025, 09:33 |
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро

Переговоры команды с Винисиусом о продлении сотрудничества провалились

Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор покинет чемпионат Испании, если не согласится продлить контракт, который истекает в июне 2027 года.

Королевский клуб провел несколько раундов переговоров о новой сделке, которая предусматривает улучшенные финансовые условия, однако получил отказ от 25-летнего футболиста.

Бразилец намерен стать самым высокооплачиваемым игроком команды и обогнать по этому показателю форварда Килиана Мбаппе, однако «сливочные» отказались нарушать финансовую иерархию, что не понравилось вингеру. По этой причине, испанский клуб готовится к трансферу Винисиуса после завершения сезона 2025/26.

В клубе устали из-за постоянных требований игрока и теперь готовы отпустить его за 250 миллионов евро, несмотря на то, что клаусула бразильского футболиста составляет один миллиард евро.

Главным претендентом на Винисиуса является «Аль-Хиляль», который выступает в чемпионате Саудовской Аравии. «Реал» не намерен снижать цену и уверен, что саудовский клуб легко заплатит 250 миллионов.

Николай Титюк
Комментарии 3
Gargantua
вполне ожидаемо Винисиус погас в тени Мбаппе.
+2
Перець
Здихались нитіка,  та щей непогано заробили 
