Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вингер Барселоны расхвалил звезду Динамо: «Это импонирует»
Испания
09 октября 2025, 14:59 |
926
0

Вингер Барселоны расхвалил звезду Динамо: «Это импонирует»

Артем Рыбак расхвалил лидера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко

09 октября 2025, 14:59 |
926
0
Вингер Барселоны расхвалил звезду Динамо: «Это импонирует»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Рыбак

Украинский вундеркинд Барселоны Артем Рыбак расхвалил лидера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Вингер признался, что ему очень нравится техника Андрея

– А из украинцев, когда ты сознательно стал смотреть футбол, кто тебе нравился?

– Андрей Ярмоленко. Если говорить о его качествах, то мне тоже импонировала его техника, а еще нравилось, когда он с фланга смещался в центр и забивал левой ногой, – сказал Рыбак.

Украинскому хавбеку всего 15 лет, но он уже пробился в Барселону U-18. Недавно Рыбак забил за «кулес» победный гол в финале Молодежного чемпионата мира среди клубов.

По теме:
Третье поражение подряд. Феникс-Мариуполь проиграл Металлисту
Колос-2 – Левый Берег-2, Нива-2 Т – Нива-В. Смотреть онлайн LIVE
Первая лига. 10-й тур. 9 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Артем Рыбак Барселона Андрей Ярмоленко Ла Лига чемпионат Испании по футболу Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона подпишет лучшего нападающего ЛЧ. Известна сумма трансфера
Футбол | 08 октября 2025, 17:58 1
Барселона подпишет лучшего нападающего ЛЧ. Известна сумма трансфера
Барселона подпишет лучшего нападающего ЛЧ. Известна сумма трансфера

За Серу Гирасси придется заплатить 65 миллионов евро

Легендарный Пирло договорился о сотрудничестве с россиянами
Футбол | 09 октября 2025, 12:12 17
Легендарный Пирло договорился о сотрудничестве с россиянами
Легендарный Пирло договорился о сотрудничестве с россиянами

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо шокировал футбольных болельщиков

Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Футбол | 08.10.2025, 15:44
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Футбол | 08.10.2025, 21:04
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
«Это будет уже другой человек». Роналду рассказал о одном из своих страхов
Футбол | 09.10.2025, 15:14
«Это будет уже другой человек». Роналду рассказал о одном из своих страхов
«Это будет уже другой человек». Роналду рассказал о одном из своих страхов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
08.10.2025, 11:37 1
Футбол
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 8
Футбол
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 2
Бокс
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
07.10.2025, 22:45 2
Футбол
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 2
Футбол
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем