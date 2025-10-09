Вингер Барселоны расхвалил звезду Динамо: «Это импонирует»
Артем Рыбак расхвалил лидера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко
Украинский вундеркинд Барселоны Артем Рыбак расхвалил лидера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Вингер признался, что ему очень нравится техника Андрея
– А из украинцев, когда ты сознательно стал смотреть футбол, кто тебе нравился?
– Андрей Ярмоленко. Если говорить о его качествах, то мне тоже импонировала его техника, а еще нравилось, когда он с фланга смещался в центр и забивал левой ногой, – сказал Рыбак.
Украинскому хавбеку всего 15 лет, но он уже пробился в Барселону U-18. Недавно Рыбак забил за «кулес» победный гол в финале Молодежного чемпионата мира среди клубов.
