Вингер Барселоны расхвалил звезду Динамо: «Это импонирует»

Украинский вундеркинд Барселоны Артем Рыбак расхвалил лидера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Вингер признался, что ему очень нравится техника Андрея

– А из украинцев, когда ты сознательно стал смотреть футбол, кто тебе нравился?

– Андрей Ярмоленко. Если говорить о его качествах, то мне тоже импонировала его техника, а еще нравилось, когда он с фланга смещался в центр и забивал левой ногой, – сказал Рыбак.

Украинскому хавбеку всего 15 лет, но он уже пробился в Барселону U-18. Недавно Рыбак забил за «кулес» победный гол в финале Молодежного чемпионата мира среди клубов.