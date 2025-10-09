Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 октября 2025, 19:45
Это гранд АПЛ. Украинский футболист выбрал клуб вместо Барселоны

Артем Рыбак симпатизирует «Манчестер Сити»

Артем Рыбак

Украинский футболист юношеской команды каталонской «Барселоны» Артем Рыбак в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответил на вопрос о любимом европейском клубе, если бы не существовало «Барселоны».

– Если бы не «Барселона», то какому другому европейскому клубу ты бы отдал предпочтение?

– Я, кстати, над этим вопросом никогда не задумывался, поскольку всегда болел за «Барсу». Наверное, «Манчестер Сити»?

Недавно 15-летний Рыбак забил победный гол за «Барселону» U-18 в финале Молодежного чемпионата мира среди клубов.

