Это гранд АПЛ. Украинский футболист выбрал клуб вместо Барселоны
Артем Рыбак симпатизирует «Манчестер Сити»
Украинский футболист юношеской команды каталонской «Барселоны» Артем Рыбак в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответил на вопрос о любимом европейском клубе, если бы не существовало «Барселоны».
– Если бы не «Барселона», то какому другому европейскому клубу ты бы отдал предпочтение?
– Я, кстати, над этим вопросом никогда не задумывался, поскольку всегда болел за «Барсу». Наверное, «Манчестер Сити»?
Недавно 15-летний Рыбак забил победный гол за «Барселону» U-18 в финале Молодежного чемпионата мира среди клубов.
