Рябоконь планирует забрать в Левый Берег экс-игрока сборной Украины
Сергей Рыбалка может стать игроком «Левого Берега»
Украинский специалист Александр Рябоконь приступил к исполнению своих обязанностей в должности главного тренера Левого Берега, выступающего в Первой лиге Украины.
По информации Sport.ua, коуч планирует усилить среднее звено команды, пригласив в расположение «аистов» бывшего полузащитника национальной сборной Украины Сергея Рыбалку, с которым работал в ФК Лесное.
Специалист предложил опытному футболисту присоединиться к клубу Первой лиги Украины, но этот переход возможен только в зимнее трансферное окно. Сам Рыбалка довольно серьезно рассматривает возможность трансфера.
Ранее Александр Рябоконь покинул пост главного тренера ФК Лесное, а сам клуб испытывает серьезные финансовые трудности.
