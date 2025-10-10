Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рябоконь планирует забрать в Левый Берег экс-игрока сборной Украины
Украина. Первая лига
10 октября 2025, 08:16 |
Рябоконь планирует забрать в Левый Берег экс-игрока сборной Украины

Сергей Рыбалка может стать игроком «Левого Берега»

ФК Лесное. Сергей Рыбалка

Украинский специалист Александр Рябоконь приступил к исполнению своих обязанностей в должности главного тренера Левого Берега, выступающего в Первой лиге Украины.

По информации Sport.ua, коуч планирует усилить среднее звено команды, пригласив в расположение «аистов» бывшего полузащитника национальной сборной Украины Сергея Рыбалку, с которым работал в ФК Лесное.

Специалист предложил опытному футболисту присоединиться к клубу Первой лиги Украины, но этот переход возможен только в зимнее трансферное окно. Сам Рыбалка довольно серьезно рассматривает возможность трансфера.

Ранее Александр Рябоконь покинул пост главного тренера ФК Лесное, а сам клуб испытывает серьезные финансовые трудности.

