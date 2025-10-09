Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
09 октября 2025, 12:42 |
Артета вошел в топ-10 тренеров, дольше всего возглавляющих клубы АПЛ

Кто еще из действующих тренеров входит в десятку рейтинга?

Артета вошел в топ-10 тренеров, дольше всего возглавляющих клубы АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер Арсенала Микель Артета вошел в топ-10 тренеров, дольше всего возглавляющих клубы АПЛ.

Испанский специалист находится у руля «канониров» уже 5 лет и 9 месяцев.

Другой испанский тренер, Пеп Гвардиола, являющийся тренером Манчестер Сити уже 9 лет и 3 месяца, находится на четвертом месте данного рейтинга.

Рекордсменами по сроку руководства командами АПЛ являются Арсен Венгер (21 год и 8 месяцев), Алекс Фергюсон (20 лет и 11 месяцев) и Дэвид Моес (11 лет и 3 месяца).

Топ-10 тренеров, которые дольше всего возглавляли клубы АПЛ

  • 21 год и 8 месяцев – Арсен Венгер (Арсенал, 1996-2018)
  • 20 лет и 11 месяцев – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед, 1992-2013)
  • 11 лет и 3 месяца – Дэвид Моес (Эвертон, 2002-2013)
  • 9 лет и 3 месяца – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити, 2016-...)
  • 8 лет и 8 месяцев – Юрген Клопп (Ливерпуль, 2015-2024)
  • 6 лет и 11 месяцев – Джо Киннир (Уимблдон, 1992-1999)
  • 6 лет и 9 месяцев – Гарри Реднапп (Вест Хэм Юнайтед, 1994-2001)
  • 5 лет и 11 месяцев – Рафаэль Бенитес (Ливерпуль, 2004-2010)
  • 5 лет и 11 месяцев – Алан Кербишли (Чарльтон, 2000-2006)
  • 5 лет и 9 месяцев – Микель Артета (Арсенал, 2019-...)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Арсенал Лондон Микель Артета
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
