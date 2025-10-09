Артета вошел в топ-10 тренеров, дольше всего возглавляющих клубы АПЛ
Кто еще из действующих тренеров входит в десятку рейтинга?
Главный тренер Арсенала Микель Артета вошел в топ-10 тренеров, дольше всего возглавляющих клубы АПЛ.
Испанский специалист находится у руля «канониров» уже 5 лет и 9 месяцев.
Другой испанский тренер, Пеп Гвардиола, являющийся тренером Манчестер Сити уже 9 лет и 3 месяца, находится на четвертом месте данного рейтинга.
Рекордсменами по сроку руководства командами АПЛ являются Арсен Венгер (21 год и 8 месяцев), Алекс Фергюсон (20 лет и 11 месяцев) и Дэвид Моес (11 лет и 3 месяца).
Топ-10 тренеров, которые дольше всего возглавляли клубы АПЛ
- 21 год и 8 месяцев – Арсен Венгер (Арсенал, 1996-2018)
- 20 лет и 11 месяцев – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед, 1992-2013)
- 11 лет и 3 месяца – Дэвид Моес (Эвертон, 2002-2013)
- 9 лет и 3 месяца – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити, 2016-...)
- 8 лет и 8 месяцев – Юрген Клопп (Ливерпуль, 2015-2024)
- 6 лет и 11 месяцев – Джо Киннир (Уимблдон, 1992-1999)
- 6 лет и 9 месяцев – Гарри Реднапп (Вест Хэм Юнайтед, 1994-2001)
- 5 лет и 11 месяцев – Рафаэль Бенитес (Ливерпуль, 2004-2010)
- 5 лет и 11 месяцев – Алан Кербишли (Чарльтон, 2000-2006)
- 5 лет и 9 месяцев – Микель Артета (Арсенал, 2019-...)
Standing the test of time 😎 Representing the longest serving managers in Premier League history 👇 pic.twitter.com/wsDzgvoL14— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) October 9, 2025
