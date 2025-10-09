Главный тренер Арсенала Микель Артета вошел в топ-10 тренеров, дольше всего возглавляющих клубы АПЛ.

Испанский специалист находится у руля «канониров» уже 5 лет и 9 месяцев.

Другой испанский тренер, Пеп Гвардиола, являющийся тренером Манчестер Сити уже 9 лет и 3 месяца, находится на четвертом месте данного рейтинга.

Рекордсменами по сроку руководства командами АПЛ являются Арсен Венгер (21 год и 8 месяцев), Алекс Фергюсон (20 лет и 11 месяцев) и Дэвид Моес (11 лет и 3 месяца).

Топ-10 тренеров, которые дольше всего возглавляли клубы АПЛ

21 год и 8 месяцев – Арсен Венгер (Арсенал, 1996-2018)

20 лет и 11 месяцев – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед, 1992-2013)

11 лет и 3 месяца – Дэвид Моес (Эвертон, 2002-2013)

9 лет и 3 месяца – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити, 2016-...)

8 лет и 8 месяцев – Юрген Клопп (Ливерпуль, 2015-2024)

6 лет и 11 месяцев – Джо Киннир (Уимблдон, 1992-1999)

6 лет и 9 месяцев – Гарри Реднапп (Вест Хэм Юнайтед, 1994-2001)

5 лет и 11 месяцев – Рафаэль Бенитес (Ливерпуль, 2004-2010)

5 лет и 11 месяцев – Алан Кербишли (Чарльтон, 2000-2006)

5 лет и 9 месяцев – Микель Артета (Арсенал, 2019-...)