Стало известно, что надо сделать Шахтеру для подписания Луиджи

Стало известно, что нужно сделать донецкому «Шахтеру» для подписания бразильского нападающего «Палмейраса» Луиджи.

По информации Bolavip, «зенит» и «горняки» предложили за 19-летнего футболиста по 15 миллионов евро, но бразильский клуб отпустит Луиджи лишь в случае, если суммы предложений будут увеличены. Также нападающим интересуется дортмундская «Боруссия».

В текущем сезоне Луиджи провел шесть матчей в составе основной команды «Палмейраса», результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Шахтере» определились с лучшим игроком сентября.