Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, что надо сделать Шахтеру для подписания Луиджи
Украина. Премьер лига
09 октября 2025, 13:04 | Обновлено 09 октября 2025, 13:25
879
3

Стало известно, что надо сделать Шахтеру для подписания Луиджи

«Горнякам» нужно увеличить свое предложение

09 октября 2025, 13:04 | Обновлено 09 октября 2025, 13:25
879
3 Comments
Стало известно, что надо сделать Шахтеру для подписания Луиджи
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиджи

Стало известно, что нужно сделать донецкому «Шахтеру» для подписания бразильского нападающего «Палмейраса» Луиджи.

По информации Bolavip, «зенит» и «горняки» предложили за 19-летнего футболиста по 15 миллионов евро, но бразильский клуб отпустит Луиджи лишь в случае, если суммы предложений будут увеличены. Также нападающим интересуется дортмундская «Боруссия».

В текущем сезоне Луиджи провел шесть матчей в составе основной команды «Палмейраса», результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Шахтере» определились с лучшим игроком сентября.

По теме:
Пономарев признался, о чем говорил с Тураном после матча ЛНЗ с Шахтером
Хаби Алонсо запретил Реалу продавать в Англию топового футболиста
В Шахтере определились с лучшим игроком сентября
Шахтер Донецк Боруссия Дортмунд Зенит Санкт-Петербург Палмейрас трансферы трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Bolavip Brasil
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Футбол | 09 октября 2025, 09:54 5
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную

Футболист сборной Мали Усман Саване тренируется в расположении киевского клуба

Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Футбол | 08 октября 2025, 21:04 21
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана

Главный тренер «горняков» хочет видеть в своей команде Турала Байрамова

Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09.10.2025, 08:13
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09.10.2025, 07:27
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Артем РЫБАК: «Над предложением Барселоны даже не раздумывал»
Футбол | 09.10.2025, 13:25
Артем РЫБАК: «Над предложением Барселоны даже не раздумывал»
Артем РЫБАК: «Над предложением Барселоны даже не раздумывал»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ТвояМамка
На самом деле нужен ещё Марио
Ведь этот дуэт легендарен
Ответить
+1
Alex86 1
Шахта вся бразильская будет?
Ответить
0
Sergei2112
Ну и зачем нужен такой нападающий,который не может в пяти матчах не то что гол забить,так хоть ассистировать кому то поспособней чем он сам
Зачем нужно такое сокровище,когда у нас в Украине таких нападающих как он,хоть пруд пруди
Только лишь потому что он из Бразилии?
Тупость и бред
Ответить
0
Популярные новости
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 16
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 59
Футбол
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 85
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем