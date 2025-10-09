Стало известно, что надо сделать Шахтеру для подписания Луиджи
«Горнякам» нужно увеличить свое предложение
Стало известно, что нужно сделать донецкому «Шахтеру» для подписания бразильского нападающего «Палмейраса» Луиджи.
По информации Bolavip, «зенит» и «горняки» предложили за 19-летнего футболиста по 15 миллионов евро, но бразильский клуб отпустит Луиджи лишь в случае, если суммы предложений будут увеличены. Также нападающим интересуется дортмундская «Боруссия».
В текущем сезоне Луиджи провел шесть матчей в составе основной команды «Палмейраса», результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что в «Шахтере» определились с лучшим игроком сентября.
Зачем нужно такое сокровище,когда у нас в Украине таких нападающих как он,хоть пруд пруди
Только лишь потому что он из Бразилии?
Тупость и бред