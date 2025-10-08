«Это повлияет на фанатов». Президент Вильярреала – о матче с Барсой в США

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг впервые отреагировал на решение Ла Лиги провести матч против каталонской «Барселоны» на территории США, в городе Майами.

УЕФА дала разрешение на организацию поединка за пределами Испании – футбольная встреча между клубами состоится 21 декабря 2025 года на стадионе «Хард Рок Стэдиум».

«Для «Вильярреала» это историческая возможность продолжить рост клуба и повысить его узнаваемость в такой важной стране, как США. Благодаря этой инициативе мы сможем привлечь новых болельщиков из разных уголков мира и расширить бренд клуба и Ла Лиги.

Мы понимаем, что этот матч повлияет на наших фанатов, которые приобрели абонементы, поэтому мы введём важные меры компенсации. Уверен, что это будет замечательный опыт», – заявил Роиг.