Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это повлияет на фанатов». Президент Вильярреала – о матче с Барсой в США
Испания
08 октября 2025, 22:37 |
«Это повлияет на фанатов». Президент Вильярреала – о матче с Барсой в США

Фернандо Роиг прокомментировал решение Ла Лиги

«Это повлияет на фанатов». Президент Вильярреала – о матче с Барсой в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Роиг

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг впервые отреагировал на решение Ла Лиги провести матч против каталонской «Барселоны» на территории США, в городе Майами.

УЕФА дала разрешение на организацию поединка за пределами Испании – футбольная встреча между клубами состоится 21 декабря 2025 года на стадионе «Хард Рок Стэдиум».

«Для «Вильярреала» это историческая возможность продолжить рост клуба и повысить его узнаваемость в такой важной стране, как США. Благодаря этой инициативе мы сможем привлечь новых болельщиков из разных уголков мира и расширить бренд клуба и Ла Лиги.

Мы понимаем, что этот матч повлияет на наших фанатов, которые приобрели абонементы, поэтому мы введём важные меры компенсации. Уверен, что это будет замечательный опыт», – заявил Роиг.

Барселона УЕФА Вильярреал чемпионат Испании по футболу перенос матчей Ла Лига Вильярреал - Барселона
Андрей Витренко Источник: ФК Вильярреал
Комментарии 0
