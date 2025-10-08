ФОТО. Шахтер тренируется во Львове. Эгиналду вернулся в основную группу
Горняки используют паузу в клубном футболе для углубленной работы
Футболисты и тренерский штаб «Шахтера» используют паузу в клубном футболе для углубленной тренировочной работы.
С начала недели подопечные Арды Турана занимаются физической и тактической подготовкой на базе во Львове.
В среду, 8 октября, «оранжево-черные» провели очередную сессию, которая началась в тренажерном зале, а продолжилась уже непосредственно на футбольном поле. Игроки выполнили разминку, квадраты на удержание мяча в формате 5 на 2 и упражнения на четыре маленьких ворота, а в завершение провели небольшую игру.
В общей группе занимается бразильский нападающий «горняков» Эгиналду, который вернулся к тренировкам после восстановления.
9 октября работа продолжится, и «оранжево-черных» ждет очередная утренняя тренировка.
ФОТО. Шахтер тренируется во Львове. Эгиналду вернулся в основную группу
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист решил покинуть клуб – но пути назад нет
Вечером 7 октября стартовал основной раунд женской ЛЧ