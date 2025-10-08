Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Шахтер тренируется во Львове. Эгиналду вернулся в основную группу
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 21:47 |
Горняки используют паузу в клубном футболе для углубленной работы

ФК Шахтер

Футболисты и тренерский штаб «Шахтера» используют паузу в клубном футболе для углубленной тренировочной работы.

С начала недели подопечные Арды Турана занимаются физической и тактической подготовкой на базе во Львове.

В среду, 8 октября, «оранжево-черные» провели очередную сессию, которая началась в тренажерном зале, а продолжилась уже непосредственно на футбольном поле. Игроки выполнили разминку, квадраты на удержание мяча в формате 5 на 2 и упражнения на четыре маленьких ворота, а в завершение провели небольшую игру.

В общей группе занимается бразильский нападающий «горняков» Эгиналду, который вернулся к тренировкам после восстановления.

9 октября работа продолжится, и «оранжево-черных» ждет очередная утренняя тренировка.

