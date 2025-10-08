Украина. Премьер лига08 октября 2025, 13:54 | Обновлено 08 октября 2025, 13:58
68
0
ВИДЕО. Шахтер тренируется без игроков, вызванных в сборные
Горняки продолжают работать, несмотря на международную паузу
Донецкий «Шахтер» тренируется без игроков, вызванных в сборные.
В сборную Украины на октябрьские матчи с Исландией и Азербайджаном вызваны Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.
Иракли Азаров вызван в сборную Грузии на отборочные матчи чемпионата мира 2026.
Горняки продолжают работать, несмотря на международную паузу на матчи сборных.
