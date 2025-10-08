ВИДЕО. Шахтер тренируется без игроков, вызванных в сборные

Донецкий «Шахтер» тренируется без игроков, вызванных в сборные.

В сборную Украины на октябрьские матчи с Исландией и Азербайджаном вызваны Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Олег Очеретько.

Иракли Азаров вызван в сборную Грузии на отборочные матчи чемпионата мира 2026.

Горняки продолжают работать, несмотря на международную паузу на матчи сборных.

