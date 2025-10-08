10 футболистов Шахтера вызваны в сборные 4 стран

10 футболистов донецкого «Шахтера» вызваны в сборные 4 стран. Наибольшее представительство имеет сборная Украины (6 игроков команды горняков).

Сборная Украины

В октябре главная команда страны продолжит участие в европейском отборе к чемпионату мира 2026. «Сине-желтые» сыграют в гостях с Исландией и примут Азербайджан.

Главный тренер Сергей Ребров вызвал в лагерь сборной 25 исполнителей, среди которых наибольшее представительство имеет «Шахтер» – 6 футболистов: вратарь Дмитрий Ризнык, защитники Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Юхим Конопля, полузащитники Артем Бондаренко и Олег Очеретько. В резервный список попал Дмитрий Крыськив.

10 октября, 21:45. Рейкьявик, стадион «Лейгардальсведлюр»

Отборочный этап ЧМ-2026. Исландия – Украина

13 октября, 21:45. Краков, стадион «Краковия»

Отборочный этап ЧМ-2026. Украина – Азербайджан

Сборная Украины U21

Молодежная сборная Украины проведет 2 матча отборочного турнира Евро-2027 U-21 – дома со сборной Венгрии U-21 (10 октября, 19:00) и на выезде со сборной Хорватии U-21 (14 октября, 19:00).

Главный тренер молодежки «сине-желтых» Унаи Мельгоса вызвал 24 игрока, среди которых представители «Шахтера» – полузащитники Антон Глущенко и Виктор Цуканов.

Грузия, Тунис, Боливия

Защитник «Шахтера» Иракли Азаров получил вызов в сборную Грузии, которую ожидают 2 выездных матча отбора к чемпионату мира 2026 со сборными Испании (11 октября) и Турции (14 октября).

Центральный защитник «горняков» Алаа Грам отправился в сборную Туниса на поединки африканского отбора ЧМ-2026 с Сан-Томе и Принсипи (10 октября) и Намибией (13 октября).

Защитник «оранжево-черных» Диего Арройо в составе сборной Боливии готовится к товарищескому матчу с Иорданией (10 октября). Сразу после этой игры футболист вернется в Украину и 11 октября прибудет в расположение клуба во Львове.