Дебютант сборной Украины: «Какой смысл просто быть в списке?»
Владислав Велетень поставил перед собой амбициозную цель
Вингер житомирского Полесья Владислав Велетень поставил перед собой амбициозную цель в расположении национальной сборной Украины на матче отбора на чемпионат мира 2026
– Насколько важно для вас сейчас не просто быть в списке, но показать себя тренерскому штабу в тренировках и матчах?
– Надо показывать себя. Какой смысл просто быть в списке?
– Когда вы представляли себе этот момент – первый вызов в сборную – каким вы его видели? Насколько реальность совпадает с представлениями?
– Все так, как и представлял, – сказал Владислав.
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров озвучил заявку национальной команды на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2026, но накануне вызвал вингера житомирского Полесья
Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления по отбору на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.
