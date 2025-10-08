Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дебютант сборной Украины: «Какой смысл просто быть в списке?»
Сборная УКРАИНЫ
Дебютант сборной Украины: «Какой смысл просто быть в списке?»

Владислав Велетень поставил перед собой амбициозную цель

Дебютант сборной Украины: «Какой смысл просто быть в списке?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Велетень

Вингер житомирского Полесья Владислав Велетень поставил перед собой амбициозную цель в расположении национальной сборной Украины на матче отбора на чемпионат мира 2026

– Насколько важно для вас сейчас не просто быть в списке, но показать себя тренерскому штабу в тренировках и матчах?

– Надо показывать себя. Какой смысл просто быть в списке?

– Когда вы представляли себе этот момент – первый вызов в сборную – каким вы его видели? Насколько реальность совпадает с представлениями?

– Все так, как и представлял, – сказал Владислав.

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров озвучил заявку национальной команды на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2026, но накануне вызвал вингера житомирского Полесья

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления по отбору на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.





сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Владислав Велетень
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24

