Барселона подпишет лучшего нападающего ЛЧ. Известна сумма трансфера
За Серу Гирасси придется заплатить 65 миллионов евро
Каталонская «Барселона» интересуется гвинейским нападающим дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, «шмели» готовы отпустить 29-летнего футболиста за 65 миллионов евро. Игрок является одной из самых желанных целей «сине-гранатовых».
В сезоне 2025/26 Серу Гирасси провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
В прошлой кампании Гирассы забил 13 голов в 14 матчах Лиги чемпионов, став лучшим бомбардиром турнира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер отпустил Саленко, чтобы он набрался игровой практики
Владислав Крапивцов заинтересовал испанский гранд