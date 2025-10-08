Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
08 октября 2025, 17:58 |
Барселона подпишет лучшего нападающего ЛЧ. Известна сумма трансфера

За Серу Гирасси придется заплатить 65 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

Каталонская «Барселона» интересуется гвинейским нападающим дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «шмели» готовы отпустить 29-летнего футболиста за 65 миллионов евро. Игрок является одной из самых желанных целей «сине-гранатовых».

В сезоне 2025/26 Серу Гирасси провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

В прошлой кампании Гирассы забил 13 голов в 14 матчах Лиги чемпионов, став лучшим бомбардиром турнира.

Дмитрий Вус
