Йылдыз является самым дорогим турецким футболистом. Был ли таким Туран?
Какова рыночная стоимость звездного игрока Ювентуса?
Кенан Йылдиз является самым дорогим турецким футболистом в истории.
На данный момент Transfermarkt оценивает игрока Ювентуса в 75 млн евро. Никакой другой турецкий футболист не получал никогда столь высокой стоимости.
Вторым идет в рейтинге игрок Реала Арда Гюллер (60 млн евро).
Интересным фактом является то, что нынешний тренер Шахтера Арда Туран был оценен в 35 млн. евро в 2015 году за время выступлений за Атлетико, что в то время сделало его самым дорогим турецким футболистом в истории.
Топ-10 самых дорогих турецких футболистов в истории (по рыночной стоимости)
- 75 млн евро – Кенан Йылдыз (Ювентус, 2025)
- 60 млн евро – Арда Гюллер (Реал, 2025)
- 45 млн евро – Хакан Чалханоглу (Интер, 2024)
- 45 млн евро – Чаглар Союнчу (Лестер Сити, 2021)
- 35 млн евро – Оркун Кекчю (Фейеноорд, 2023)
- 35 млн евро – Дженгиз Ундер (Рома, 2018)
- 35 млн евро – Арда Туран (Атлетико, 2015)
- 32 млн евро – Озан Кабак (Шальке, 2020)
- 30 млн евро – Ферди Кадиоглу (Фенербахче, 2024)
- 30 млн евро – Мэрих Демирал (Ювентус, 2020)
