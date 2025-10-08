Йылдыз является самым дорогим турецким футболистом. Был ли таким Туран?

Кенан Йылдиз является самым дорогим турецким футболистом в истории.

На данный момент Transfermarkt оценивает игрока Ювентуса в 75 млн евро. Никакой другой турецкий футболист не получал никогда столь высокой стоимости.

Вторым идет в рейтинге игрок Реала Арда Гюллер (60 млн евро).

Интересным фактом является то, что нынешний тренер Шахтера Арда Туран был оценен в 35 млн. евро в 2015 году за время выступлений за Атлетико, что в то время сделало его самым дорогим турецким футболистом в истории.

Топ-10 самых дорогих турецких футболистов в истории (по рыночной стоимости)