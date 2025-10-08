Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йылдыз является самым дорогим турецким футболистом. Был ли таким Туран?
Италия
08 октября 2025, 11:34
Йылдыз является самым дорогим турецким футболистом. Был ли таким Туран?

Какова рыночная стоимость звездного игрока Ювентуса?

08 октября 2025, 11:34 |
Йылдыз является самым дорогим турецким футболистом. Был ли таким Туран?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылдиз

Кенан Йылдиз является самым дорогим турецким футболистом в истории.

На данный момент Transfermarkt оценивает игрока Ювентуса в 75 млн евро. Никакой другой турецкий футболист не получал никогда столь высокой стоимости.

Вторым идет в рейтинге игрок Реала Арда Гюллер (60 млн евро).

Интересным фактом является то, что нынешний тренер Шахтера Арда Туран был оценен в 35 млн. евро в 2015 году за время выступлений за Атлетико, что в то время сделало его самым дорогим турецким футболистом в истории.

Топ-10 самых дорогих турецких футболистов в истории (по рыночной стоимости)

  • 75 млн евро – Кенан Йылдыз (Ювентус, 2025)
  • 60 млн евро – Арда Гюллер (Реал, 2025)
  • 45 млн евро – Хакан Чалханоглу (Интер, 2024)
  • 45 млн евро – Чаглар Союнчу (Лестер Сити, 2021)
  • 35 млн евро – Оркун Кекчю (Фейеноорд, 2023)
  • 35 млн евро – Дженгиз Ундер (Рома, 2018)
  • 35 млн евро – Арда Туран (Атлетико, 2015)
  • 32 млн евро – Озан Кабак (Шальке, 2020)
  • 30 млн евро – Ферди Кадиоглу (Фенербахче, 2024)
  • 30 млн евро – Мэрих Демирал (Ювентус, 2020)
Кенан Йылдыз Арда Туран Ювентус Шахтер Донецк статистика чемпионат Италии по футболу Серия A
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
