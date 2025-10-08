Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Событие на всю жизнь». Легенда Динамо вспомнил победу в Суперкубке УЕФА
Суперкубок УЕФА
«Событие на всю жизнь». Легенда Динамо вспомнил победу в Суперкубке УЕФА

Историческое событие не забыто

«Событие на всю жизнь». Легенда Динамо вспомнил победу в Суперкубке УЕФА
ФК Динамо

Накануне футбольное сообщество Украины отмечало памятный юбилей – исполнилось ровно 50 лет со дня завоевания киевским «Динамо» одного из самых почетных трофеев в его истории – Суперкубка УЕФА.

Выиграв на Олимпийском стадионе Мюнхена у местной «Баварии» со счетом 1:0, подопечные Валерия Лобановского были сильнее и в ответной игре, которая проходила в столице Украины 6 октября – 2:0. Автор гола в мюнхенском матче, Олег Блохин, стал автором дубля в киевском, который проходил на Республиканском стадионе.

По завершении повторного поединка динамовцам в праздничной атмосфере был вручен почетный европейский трофей, о чем с приятной ностальгией до сих пор вспоминают не только болельщики со стажем, но и его участники. Один из них, легендарный полузащитник Владимир Мунтян, на счету которого семь золотых медалей чемпиона СССР, рассказал корреспонденту Sport.ua несколько интересных эпизодов из того исторического матча.

– Событие действительно было значительным. Прежде всего запомнилась атмосфера матча – это более 100 тысяч болельщиков на стадионе, невиданный ажиотаж, – сказал он. – Это, бесспорно, событие на всю жизнь.

– «Бавария» в то время была одним из сильнейших клубов Европы, в составе которой блестяще играл ряд футболистов сборной ФРГ. Был ли в той игре эпизод, который ярко свидетельствует об особой настроенности динамовцев на этот поединок?

– Вспоминается один из таких моментов. В сторону ворот немецкой команды был назначен штрафной удар. Я должен был его выполнять, однако ко мне подошел Олег Блохин и говорит: «Володя, дай пробить. Чувствую, что забью». Я ему ответил: «Ну, бей, пожалуйста». Он разогнался, пробил – и забил. У Олега как раз чутье было хорошее. А еще и Лёня Буряк мне в подобной ситуации в этом же поединке тоже сказал: «Я чувствую, что забью» (смеется).

– В том матче именно Блохин огорчил Майера…

– Да-да, он забил оба мяча. Первый – ближе к завершению первого тайма, а второй – в начале второй половины встречи. Он отличался уверенностью. Когда только возглавил сборную Украины, то сказал, что в финальную часть чемпионата мира его команда выйдет с первого места – и именно так и получилось. «Чуйка» у него есть, и ее нужно поддерживать.

