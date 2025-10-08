В Реале нашли замену Вини. Бразилец может уйти уже в ближайшие месяцы

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Внимание испанского гранда привлекает Эрлинг Холанд

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд видит в 25-летнем футболисте замену Винисиусу Жуниору. Бразилец все еще не продлил контракт с «Реалом», потому руководство клуба может продать его в ближайшие несколько месяцев.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 12 забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» летом попытается оформить исторический трансфер.

