В Реале нашли замену Вини. Бразилец может уйти уже в ближайшие месяцы

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд видит в 25-летнем футболисте замену Винисиусу Жуниору. Бразилец все еще не продлил контракт с «Реалом», потому руководство клуба может продать его в ближайшие несколько месяцев.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 12 забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» летом попытается оформить исторический трансфер.