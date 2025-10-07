Дают рекордную сумму. Реал летом попытается оформить исторический трансфер
Родри может покинуть «Манчестер Сити» летом 2026 года
Мадридский «Реал» интересуется испанским полузащитником английского «Манчестер Сити» Родри, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб готов летом 2026 года предложить за 29-летнего футболиста 150 миллионов евро, но неизвестно, будет ли этой суммы достаточно для оформления сделки.
Если трансфер состоится за сумму более 127 миллионов евро, то станет рекордным в истории «сливочных».
В сезоне 2025/26 Родри провел 7 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется вингером «ПСЖ» Дезире Дуэ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер – о конфликте Александра Шовковского и Андрея Ярмоленко
Паламарчук считает таковым Ваната