Испания
07 октября 2025, 15:51 |
Дают рекордную сумму. Реал летом попытается оформить исторический трансфер

Родри может покинуть «Манчестер Сити» летом 2026 года

Дают рекордную сумму. Реал летом попытается оформить исторический трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Мадридский «Реал» интересуется испанским полузащитником английского «Манчестер Сити» Родри, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб готов летом 2026 года предложить за 29-летнего футболиста 150 миллионов евро, но неизвестно, будет ли этой суммы достаточно для оформления сделки.

Если трансфер состоится за сумму более 127 миллионов евро, то станет рекордным в истории «сливочных».

В сезоне 2025/26 Родри провел 7 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется вингером «ПСЖ» Дезире Дуэ.

трансферы Родри трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Манчестер Сити
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
