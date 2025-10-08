Коуч Испании U-20 объяснил победу над Украиной на ЧМ-2025

Главный тренер сборной Испании U-20 Пако Гальярдо прокомментировал победу над сверстниками из Украины в матче 1/8 финала юниорского чемпионата мира 2025 года.

«Очень доволен. Команда вышла на этот матч уставшей после огромных усилий, которые они приложили против Бразилии и необходимости путешествовать. У нас будет дополнительный день отдыха к следующему матчу, который будет очень хорошо для нас.

«Наш самый большой соперник – это мы сами, это то, что я говорю ребятам. С кем бы мы ни столкнулись, будь то Колумбия или Южная Африка, это будет отличная команда, и мы подойдем к ним наилучшим образом, чтобы победить и продолжить продвижение на этом чемпионате мира», – сказал Гальярдо.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Испания, где сине-желтые потерпели минимальное поражение и вылетели из чемпионата мира.