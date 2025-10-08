Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье в паузе чемпионата сыграет с географическим соседом
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 01:33 |
91
0

Полесье в паузе чемпионата сыграет с географическим соседом

Руслан Ротань перегляне в спарингу найближчий резерв

08 октября 2025, 01:33 |
91
0
Полесье в паузе чемпионата сыграет с географическим соседом
ФК Полесье

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Полесья» возобновят 8 октября тренировочный процесс, а 12 октября в Житомире проведут контрольный матч с «Колосом» во время паузы в чемпионате.

Главный тренер Руслан Ротань даст возможность проявить себя группе резервистов, ведь сейчас в расположении национальной сборной Украины находятся Георгий Бущан, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Богдан Михайличенко, Владислав Велетень, а Максим Мельниченко и Ярослав Караман выступают на молодежном чемпионате мира в Чили.

Также в ближайшее время не смогут помочь «Полесью» травмированные Борис Крушинский и бразильские легионеры Лукас Тейлор, Жоао Виалле.

Сейчас футболисты «Полесья» на четвертом месте в УПЛ, набрав 15 очков.

Ранее Русла Ротань прокомментировал победу «Полесья» над «Полтавой».

По теме:
Богдан БОЙКО: Бартулович четко понимает, как должен работать Металлист 1925
Олег ФЕДОРЧУК: «Диспетчером сборной Украины был вратарь»
Чили U-20 – Мексика U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Полесье Житомир инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка товарищеские матчи Алексей Гуцуляк Александр Назаренко (футболист) Богдан Михайличенко Владислав Велетень Максим Мельниченко Ярослав Караман чемпионат мира по футболу U-20 сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-20 травма Борис Крушинский Лукас Тейлор Жоао Виалле
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Футбол | 07 октября 2025, 11:29 6
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»

Экс-тренер киевского клуба рассказал о сотрудничестве с Виктором Леоненко

ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
Футбол | 07 октября 2025, 02:38 6
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян

Кристина Шацких влюблена в Николая Шапаренко

Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Футбол | 07.10.2025, 08:06
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Назван лучший игрок матча Украины U-20 и Испании U-20 в плей-офф ЧМ
Футбол | 08.10.2025, 01:19
Назван лучший игрок матча Украины U-20 и Испании U-20 в плей-офф ЧМ
Назван лучший игрок матча Украины U-20 и Испании U-20 в плей-офф ЧМ
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Футбол | 07.10.2025, 23:02
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Футболист, от которого отказался Шовковский, вернулся в Киев
Футболист, от которого отказался Шовковский, вернулся в Киев
06.10.2025, 06:16 1
Футбол
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 38
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Сингапура
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Сингапура
06.10.2025, 09:30
Авто/мото
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
06.10.2025, 23:01
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем