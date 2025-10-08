Полесье в паузе чемпионата сыграет с географическим соседом

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Полесья» возобновят 8 октября тренировочный процесс, а 12 октября в Житомире проведут контрольный матч с «Колосом» во время паузы в чемпионате.

Главный тренер Руслан Ротань даст возможность проявить себя группе резервистов, ведь сейчас в расположении национальной сборной Украины находятся Георгий Бущан, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Богдан Михайличенко, Владислав Велетень, а Максим Мельниченко и Ярослав Караман выступают на молодежном чемпионате мира в Чили.

Также в ближайшее время не смогут помочь «Полесью» травмированные Борис Крушинский и бразильские легионеры Лукас Тейлор, Жоао Виалле.

Сейчас футболисты «Полесья» на четвертом месте в УПЛ, набрав 15 очков.

Ранее Русла Ротань прокомментировал победу «Полесья» над «Полтавой».