Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
07 октября 2025, 17:52 |
Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура отбора ЧМ-2026 в группе D 10 октября в 21:45

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

10 октября состоится матч третьего тура группы D в квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Исландии и Украины.

Поединок пройдет на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Время начала игры – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За первые два матча отбора сине-желтые набрали всего одно очко, сыграв вничью с Азербайджаном (1:1). Подопечные Сергея Реброва также потерпели поражение от Франции – 0:2

В активе исландцев уже три пункта, которые они добыли благодаря победе над Азербайджаном 5:0. Коллектив Артнара Гунльойсона во втором туре уступил французам 1:2.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

По теме:
Олег ШЕЛАЕВ: «Остается надеяться, что Ребров не ошибся»
Экс-хавбек сборной Украины: «Пришло его время заменить Довбика»
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Исландия – Украина
Исландия - Украина сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
