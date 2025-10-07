Исландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура отбора ЧМ-2026 в группе D 10 октября в 21:45
10 октября состоится матч третьего тура группы D в квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Исландии и Украины.
Поединок пройдет на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Время начала игры – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За первые два матча отбора сине-желтые набрали всего одно очко, сыграв вничью с Азербайджаном (1:1). Подопечные Сергея Реброва также потерпели поражение от Франции – 0:2
В активе исландцев уже три пункта, которые они добыли благодаря победе над Азербайджаном 5:0. Коллектив Артнара Гунльойсона во втором туре уступил французам 1:2.
Исландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
