  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Металлиста 1925 дал оценку ярким матчам против Шахтера и Динамо
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 16:46 | Обновлено 07 октября 2025, 17:05
Президент Металлиста 1925 дал оценку ярким матчам против Шахтера и Динамо

Бойко доволен результатом

ФК Металлист 1925

Президент Металлиста 1925 Богдан Бойко оценил первую часть сезона УПЛ и яркий матчи против грандов – ничейные результаты с Шахтером (1:1) и Динамо (1:1).

«Матчи с Шахтером и Динамо? В этих результатах мы видим положительные сигналы, команда растет и становится увереннее. Но для нас важно не расслабляться, ведь впереди еще очень много ответственных матчей. Это только этап пути. Пока рано делать большие выводы – нужно продолжать и дальше стабильно работать».

«У нас летом произошли кадровые изменения – пришел новый главный тренер, был по-новому сформирован тренерский штаб, появились новые игроки. Но в то же время важно отметить: это не просто эффект краткосрочных решений. В клубе уже более двух лет ведется систематическая работа, направленная на то, чтобы выстроить слаженную структуру в каждой составляющей деятельности ФК Металлист 1925. Мы уделяем внимание всем направлениям: спортивному, административному, медийному, аналитическому – ничего не оставляем без внимания. Именно такая последовательная, ежедневная работа формирует тот фундамент, который сейчас дает результат», – считает Бойко.

Команда Младена Бартуловича идет на 5-й позиции в двух очках позади лидера Шахтера.

Металлист 1925 Богдан Бойко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
