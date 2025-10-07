Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тарас МИХАВКО: «Почему Шовковский не делал замену пять минут?»
Лига конференций
Тарас МИХАВКО: «Почему Шовковский не делал замену пять минут?»

Защитник «Динамо» рассказал о своем состоянии после повреждения, полученного в матче ЛК

Тарас МИХАВКО: «Почему Шовковский не делал замену пять минут?»
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко рассказал о своем состоянии после того, как был вынужден досрочно покинуть поле в матче Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас» (1:1).

«Слава Богу, ничего страшного не случилось. Неудачно приземлился, к тому же соперник попал мне головой в висок и поэтому образовалась небольшая гематома. Два дня даже не тренировался. Сделал обследование, но ничего серьезного не зафиксировали, небольшое повреждение.

В общем, чувствую себя хорошо, гематома должна пройти через несколько дней. Слава Богу, жив-здоров. Сейчас гематомы уже нет, только внутри чуть-чуть ощущается синяк. Это футбол – без контактов здесь никак.

Почему Александр Шовковский не делал замену пять минут? Я за пределами поля сказал, что хочу вернуться в игру. Подумал, что, возможно, боль пройдет, поэтому вышел на поле, но почувствовал, что не смогу продолжить матч.

Сел на газон, позвал врачей, мы обсудили ситуацию. Когда вышел за пределы поля, понял, что чувствую себя плохо. Тогда сказал, что не смогу продолжить игру. Врачи посоветовали мне не рисковать», – рассказал Михавко.

Лига конференций Динамо Киев Кристал Пэлас Динамо - Кристал Пэлас Тарас Михавко Александр Шовковский травма
Николай Титюк Источник: FootballHub
Winner21
Наверное через неделю спирт.юа будет упоминать о результате матча, как 5:0 в пользу Динамо? Ипать клоуны беспартийные 
