Йожеф САБО: «Тренировать их? Точно нет, вы же видите, что там творится»

Киевское «Динамо» неудачно стартовало в новом сезоне – команда имела неудачную непобедимую серию.

На этом фоне все чаще появляются слухи о возможной отставке главного тренера Александра Шовковского.

Бывший футболист и тренер киевлян Йожеф Сабо признался, был бы ли он готов вернуться на тренерскую должность киевского гранда.

«Тренировать Динамо? Нет. Просто я вижу, что творится в команде, какие футболисты. С ними точно не очень просто работать», — сказал Сабо.

