Йожеф САБО: «Тренировать их? Точно нет, вы же видите, что там творится»
Легенда «Динамо» не готов вернуться в клуб
Киевское «Динамо» неудачно стартовало в новом сезоне – команда имела неудачную непобедимую серию.
На этом фоне все чаще появляются слухи о возможной отставке главного тренера Александра Шовковского.
Бывший футболист и тренер киевлян Йожеф Сабо признался, был бы ли он готов вернуться на тренерскую должность киевского гранда.
«Тренировать Динамо? Нет. Просто я вижу, что творится в команде, какие футболисты. С ними точно не очень просто работать», — сказал Сабо.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 2 ноября и начнется в 21:45 по Киеву
В поле зрения «бланкос» попал Владислав Крапивцов