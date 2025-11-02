Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Тренировать их? Точно нет, вы же видите, что там творится»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 07:15 |
1712
1

Йожеф САБО: «Тренировать их? Точно нет, вы же видите, что там творится»

Легенда «Динамо» не готов вернуться в клуб

02 ноября 2025, 07:15 |
1712
1 Comments
Йожеф САБО: «Тренировать их? Точно нет, вы же видите, что там творится»
ФК Динамо. Йожеф Сабо

Киевское «Динамо» неудачно стартовало в новом сезоне – команда имела неудачную непобедимую серию.

На этом фоне все чаще появляются слухи о возможной отставке главного тренера Александра Шовковского.

Бывший футболист и тренер киевлян Йожеф Сабо признался, был бы ли он готов вернуться на тренерскую должность киевского гранда.

«Тренировать Динамо? Нет. Просто я вижу, что творится в команде, какие футболисты. С ними точно не очень просто работать», — сказал Сабо.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

По теме:
Сергей НАГОРНЯК: «Не знаю, что сказать. Такого у меня еще не было»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милан – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 02 ноября 2025, 07:42 0
Милан – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 2 ноября и начнется в 21:45 по Киеву

Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Футбол | 01 ноября 2025, 08:55 8
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины

В поле зрения «бланкос» попал Владислав Крапивцов

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01.11.2025, 12:47
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Футбол | 01.11.2025, 13:09
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Сухарь Трубина, тайм от Судакова. Бенфика уничтожила в гостях Виторию
Футбол | 02.11.2025, 00:31
Сухарь Трубина, тайм от Судакова. Бенфика уничтожила в гостях Виторию
Сухарь Трубина, тайм от Судакова. Бенфика уничтожила в гостях Виторию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Йожик вас в Динамо ніхто вже не чекає, у вас тільки постійно виходить гарно обсирати Динамо 
Ответить
0
Популярные новости
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 3
Футбол
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 54
Бокс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 15
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
01.11.2025, 02:43 1
Футбол
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
31.10.2025, 20:10 5
Футбол
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
31.10.2025, 11:35 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем