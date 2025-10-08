Йожеф Сабо рассказал, что звезду Динамо не допустили к тренировке

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, как однажды запретил тренироваться Виктору Леоненко.

«Однажды Виктор опоздал на тренировку на несколько минут. Было видно, что он спешил и даже не надел щитки — а это, на мой взгляд, недопустимо, ведь возрастает риск травмы. Я отправил его обратно в раздевалку привести себя в порядок. Когда он вернулся уже в полной экипировке, спокойно продолжил тренировку», — сказал Сабо.

