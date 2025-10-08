Тони КРООС: «Любая команда в мире победит Барселону. У них – проблема»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
08 октября 2025, 22:51 |
Легенда «Реала» назвал уязвимое место каталонцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Бывший футболист «Реала» Тони Кроос назвал слабое место «Барселоны».

«Барселона» имеет один из самых эффектных стилей игры в Европе, но в то же время слишком рискует. Если Педри, Ламин Ямаль или Рафинья проводят слабый матч, соперники легко могут этим воспользоваться. Именно из-за этого команду вполне реально выбить из Лиги чемпионов — как это уже было против «Интера».

После 75-й минуты игроки заметно устают, но команда не меняет стиль, оставляя соперникам много пространства. Это делает «Барселону» очень уязвимой в обороне и ее может обыграть любая команда в мире», — сказал Кроос.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист «Реала» Тони Кроос сообщил, что готов в будущем вернуться в «Реал» и работать в структуре клуба.

Тони Кроос Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Дмитрий Олейник Источник: AS
