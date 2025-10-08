Тони КРООС: «Любая команда в мире победит Барселону. У них – проблема»
Легенда «Реала» назвал уязвимое место каталонцев
Бывший футболист «Реала» Тони Кроос назвал слабое место «Барселоны».
«Барселона» имеет один из самых эффектных стилей игры в Европе, но в то же время слишком рискует. Если Педри, Ламин Ямаль или Рафинья проводят слабый матч, соперники легко могут этим воспользоваться. Именно из-за этого команду вполне реально выбить из Лиги чемпионов — как это уже было против «Интера».
После 75-й минуты игроки заметно устают, но команда не меняет стиль, оставляя соперникам много пространства. Это делает «Барселону» очень уязвимой в обороне и ее может обыграть любая команда в мире», — сказал Кроос.
Ранее сообщалось, что легендарный футболист «Реала» Тони Кроос сообщил, что готов в будущем вернуться в «Реал» и работать в структуре клуба.
