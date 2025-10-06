Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк может покинуть клуб.

Как сообщает TeamTalk, лондонский «Челси» рассматривает 20-летнего футболиста как перспективное усиление средней линии.

«Брентфорд» приложит максимум усилий, чтобы сохранить украинца в январе, вероятный трансфер может состояться в летнее окно. Клубам, желающим подписать Егора, придется выплатить «Брентфорду» 30 миллионов фунтов стерлингов.

За футболистом также внимательно следят «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», а сам Егор решил, что готов к следующему шагу в своей карьере.

В этом сезоне на счету Егора девять матчей и один ассист.

Ранее сообщалось, что Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».