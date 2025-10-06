Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эрлинг Холанд вышел на 9-е место в интересном бомбардирском рейтинге АПЛ
Англия
06 октября 2025, 18:26
Эрлинг Холанд вышел на 9-е место в интересном бомбардирском рейтинге АПЛ

Норвежский нападающий забил уже 94 гола под руководством Пепа Гвардиолы

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд вышел на 9 место в одном интересном бомбардирском рейтинге АПЛ.

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал очередной оригинальный рейтинг.

Был составлен список бомбардиров за всю историю АПЛ, но голы игроков были отсортированы по тренерам, под руководством которых они их забивали.

Эрлинг Холланд под руководством Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити забил уже 94 гола в АПЛ, что теперь является 9-м результатом среди всех игроков в истории лиги. На один забитый мяч тандем Холланд/Гвардиола опередил пару Коул/Фергюсон (93). Следующий гол норвежца позволит сравниться с показателем дуэта ван Нистельрой/Фергюсон (95).

Рекордсменом АПЛ в данном рейтинге является Тьерри Анри, который под руководством Арсена Венгера в Арсенале забил 175 голов.

Игроки с наибольшим количеством голов в АПЛ под руководством одного тренера

  • 175 – Тьерри Анри/Арсен Венгер (Арсенал)
  • 155 – Мохамед Салах/Юрген Клопп (Ливерпуль)
  • 141 – Уэйн Руни/Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 128 – Гарри Кейн/Маурисио Почеттино (Тоттенхэм Готспур)
  • 108 – Райан Гиггз/Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 106 – Пол Скоулз/Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 96 – Робин ван Перси/Арсен Венгер (Арсенал)
  • 95 – Руд ван Нистельрой/Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
  • 94 – Эрлинг Холанд/Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  • 93 – Энди Коул/Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
Потеря для Манчестер Сити: Гвардиола назвал сроки восстановления Родри
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Сити
Кейн, Холанд, Мбаппе. Претендентов на Золотую бутсу будет только трое?
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Эрлинг Холанд Пеп Гвардиола
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
