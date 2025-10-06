Виталий ПОНОМАРЕВ: «Приятно побеждать такую команду как Шахтер, но...»
Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ
Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после безумной победы своей команды над донецким Шахтером (4:1) в восьмом туре УПЛ
– Виталий Юрьевич, поздравляем с победой! Кратко о сегодняшнем матче.
– Приятно побеждать такую команду как Шахтер, но я только что ребятам в раздевалке сказал, что каждую игру приятно побеждать, каждую игру нужно играть на результат. Но сегодня на поле была команда, ребята выполняли все требования, которые мы просим, что мы пропагандируем. И, по-моему, если команда дальше так будет работать, мы можем конкурировать за самые высокие места в чемпионате Украины.
- Нет ли такого ощущения, что если бы не поражения в матчах с Вересом и Александрией, в которых потенциально могли бы выигрывать, сейчас были бы уже лидерами?
– Конечно, есть, если взять показатели тех матчей, то мы в показателях переиграли команду, но футбол – это игра не всегда логичная. Проиграли и один, и второй матч. Я уже говорил раньше, у нас новая команда, у нас много футболистов ушли, пришли. Футболисты должны привыкнуть к требованиям, которые мы пропагандируем. Но если взять, опять же, все данные за чемпионат, за тех 7 туров, мы по количеству ударов по воротам на первом месте, по интенсивности прессинга, во всех показателях сверху. Не хватало только забитых голов, сегодня мы забили – победили.
– Надеялись ли Вы сегодня на такой результат и что для Вас стало ключевым?
– Ключевым стало то, что мы за те 8 матчей, которые мы сыграли в чемпионате, мы играли тремя разными схемами и стилями. Отлично, что ребята понимают и выполняют. Это больше всего радует. Сегодня мы играли в 5 защитников с Шахтером, мы готовились к этой команде, понимали их сильные стороны и это принесло свои плоды.
– Как сегодня легионеры после этой ночи во Львове?
– В первую очередь нужно было начать пресс-конференцию со слов выражения соболезнования тем семьям, родственники которых погибли сегодня ночью. Мы живем в такое время и, к сожалению, должны адаптироваться к этому. Понятно, что это все стрессовые ситуации, и все оно влияет, если анализировать. Но просто наши легионеры были готовы к этому матчу.
