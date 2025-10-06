Виталий ПОНОМАРЕВ: «Приятно побеждать такую ​​команду как Шахтер, но...»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после безумной победы своей команды над донецким Шахтером (4:1) в восьмом туре УПЛ

– Виталий Юрьевич, поздравляем с победой! Кратко о сегодняшнем матче.

– Приятно побеждать такую ​​команду как Шахтер, но я только что ребятам в раздевалке сказал, что каждую игру приятно побеждать, каждую игру нужно играть на результат. Но сегодня на поле была команда, ребята выполняли все требования, которые мы просим, ​​что мы пропагандируем. И, по-моему, если команда дальше так будет работать, мы можем конкурировать за самые высокие места в чемпионате Украины.

- Нет ли такого ощущения, что если бы не поражения в матчах с Вересом и Александрией, в которых потенциально могли бы выигрывать, сейчас были бы уже лидерами?

– Конечно, есть, если взять показатели тех матчей, то мы в показателях переиграли команду, но футбол – это игра не всегда логичная. Проиграли и один, и второй матч. Я уже говорил раньше, у нас новая команда, у нас много футболистов ушли, пришли. Футболисты должны привыкнуть к требованиям, которые мы пропагандируем. Но если взять, опять же, все данные за чемпионат, за тех 7 туров, мы по количеству ударов по воротам на первом месте, по интенсивности прессинга, во всех показателях сверху. Не хватало только забитых голов, сегодня мы забили – победили.

– Надеялись ли Вы сегодня на такой результат и что для Вас стало ключевым?

– Ключевым стало то, что мы за те 8 матчей, которые мы сыграли в чемпионате, мы играли тремя разными схемами и стилями. Отлично, что ребята понимают и выполняют. Это больше всего радует. Сегодня мы играли в 5 защитников с Шахтером, мы готовились к этой команде, понимали их сильные стороны и это принесло свои плоды.

– Как сегодня легионеры после этой ночи во Львове?

– В первую очередь нужно было начать пресс-конференцию со слов выражения соболезнования тем семьям, родственники которых погибли сегодня ночью. Мы живем в такое время и, к сожалению, должны адаптироваться к этому. Понятно, что это все стрессовые ситуации, и все оно влияет, если анализировать. Но просто наши легионеры были готовы к этому матчу.