Йожеф САБО: «Лобановский выгнал бы этого игрока из Динамо»
Бывший главный тренер киевлян попытался предусмотреть действия коуча в ситуации с Ярмоленко
Легендарный украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал конфликт вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко и главного тренера столичного клуба Александра Шовковского.
– Если бы такие кувырки выкинул игрок «Динамо» во времена Лобановского, что бы было?
– Лобановский выгнал бы его из команды. Сказал бы – давай, иди себе, друг мой, хватит. Оставлять эту ситуацию на самотек сегодня президенту клуба Игорю Суркису никак нельзя. Надо что-то решать.
Напомним, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский довольно странно отреагировал на вопрос об отсутствии Ярмоленко.
