Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Лобановский выгнал бы этого игрока из Динамо»
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 19:59 |
Бывший главный тренер киевлян попытался предусмотреть действия коуча в ситуации с Ярмоленко

ФК Динамо Киев. Валерий Лобановский

Легендарный украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал конфликт вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко и главного тренера столичного клуба Александра Шовковского.

– Если бы такие кувырки выкинул игрок «Динамо» во времена Лобановского, что бы было?

– Лобановский выгнал бы его из команды. Сказал бы – давай, иди себе, друг мой, хватит. Оставлять эту ситуацию на самотек сегодня президенту клуба Игорю Суркису никак нельзя. Надо что-то решать.

Напомним, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский довольно странно отреагировал на вопрос об отсутствии Ярмоленко.

