Обидчик Динамо пояснил, как сумел забить киевлянам и принести команде ничью

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Иван Литвиненко прокомментировал ничью против киевского «Динамо» (1:1) в матче 8-го тура УПЛ.

– Поздравляю Вас с голом. Это, если не ошибаюсь, второй гол в этом чемпионате. Является ли он особенным или просто одним из двух мячей, которые Вы смогли забить?

– Для меня каждый гол особенный. Не так часто до этого забивал. Сейчас такая серия: в чемпионате забил, потом в Кубке, а сегодня – «Динамо». Это гранд футбола, и это моя первая игра против «Динамо». Забить гол – это важно, но еще важнее, что он помог взять важное очко для нас. Мы продолжаем гонку за верхнюю часть таблицы. Мы хотим быть наверху – и доказываем это игрой, отдаем все силы, чтобы там быть. Я считаю, мы сегодня сыграли не хуже «Динамо». У нас были свои моменты, у них – свои. Я забил, мог еще забить в конце, но так получилось – 1:1. Считаю, закономерный результат.

– Вы упомянули о серии. Ваша победа в Александрии стала ее началом. Могли ли тогда представить, что будете на равных играть с лидерами?

– Да, мы хотим показать свои амбиции. Мы не говорим о чемпионстве или чем-то таком, но мы хотим быть там. От игры к игре движемся и показываем «Шахтеру», «Динамо», что да, это гранды, это чемпионы. Но мы тоже хотим быть наверху. И не только словами, но и игрой. Чемпионат длинный, но сейчас мы там, где мы есть, и движемся от матча к матчу. Конечно, глобальная цель – мы хотим быть наверху. А где именно – покажет конец чемпионата. Мы работаем над тем, чтобы быть на вершине, и отдаем все силы. Я считаю, мы заслуживаем быть там, где мы есть. Так, как команда работает, как отдается в каждой игре – все закономерно. Мы будем продолжать радовать наших болельщиков и город Харьков, который тоже хочет, чтобы мы были на вершине.