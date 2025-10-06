Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обидчик Динамо пояснил, как сумел забить киевлянам и принести команде ничью
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 14:36 | Обновлено 06 октября 2025, 15:10
499
2

Обидчик Динамо пояснил, как сумел забить киевлянам и принести команде ничью

Иван Литвиненко из «Металлиста 1925» прокомментировал ничью против киевского коллектива

06 октября 2025, 14:36 | Обновлено 06 октября 2025, 15:10
499
2 Comments
Обидчик Динамо пояснил, как сумел забить киевлянам и принести команде ничью
ФК Металлист 1925

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Иван Литвиненко прокомментировал ничью против киевского «Динамо» (1:1) в матче 8-го тура УПЛ.

– Поздравляю Вас с голом. Это, если не ошибаюсь, второй гол в этом чемпионате. Является ли он особенным или просто одним из двух мячей, которые Вы смогли забить?

– Для меня каждый гол особенный. Не так часто до этого забивал. Сейчас такая серия: в чемпионате забил, потом в Кубке, а сегодня – «Динамо». Это гранд футбола, и это моя первая игра против «Динамо». Забить гол – это важно, но еще важнее, что он помог взять важное очко для нас. Мы продолжаем гонку за верхнюю часть таблицы. Мы хотим быть наверху – и доказываем это игрой, отдаем все силы, чтобы там быть. Я считаю, мы сегодня сыграли не хуже «Динамо». У нас были свои моменты, у них – свои. Я забил, мог еще забить в конце, но так получилось – 1:1. Считаю, закономерный результат.

– Вы упомянули о серии. Ваша победа в Александрии стала ее началом. Могли ли тогда представить, что будете на равных играть с лидерами?

– Да, мы хотим показать свои амбиции. Мы не говорим о чемпионстве или чем-то таком, но мы хотим быть там. От игры к игре движемся и показываем «Шахтеру», «Динамо», что да, это гранды, это чемпионы. Но мы тоже хотим быть наверху. И не только словами, но и игрой. Чемпионат длинный, но сейчас мы там, где мы есть, и движемся от матча к матчу. Конечно, глобальная цель – мы хотим быть наверху. А где именно – покажет конец чемпионата. Мы работаем над тем, чтобы быть на вершине, и отдаем все силы. Я считаю, мы заслуживаем быть там, где мы есть. Так, как команда работает, как отдается в каждой игре – все закономерно. Мы будем продолжать радовать наших болельщиков и город Харьков, который тоже хочет, чтобы мы были на вершине.

По теме:
Василий КАЮК: «Разгром Шахтера? Вчерашний успех нужно оставить позади»
Верес в паузе чемпионата проведет международный спарринг
Сабо отреагировал на возможный демарш Ярмоленко в Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 Иван Литвиненко
Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Им сейчас нечего делать в сборной. Это однозначно»
Футбол | 06 октября 2025, 12:52 7
МАРКЕВИЧ: «Им сейчас нечего делать в сборной. Это однозначно»
МАРКЕВИЧ: «Им сейчас нечего делать в сборной. Это однозначно»

Украинский специалист высказался о Николае Шапаренко и Владимире Бражко

Фанаты Вильярреала обратились в Федерацию после матча с Реалом
Футбол | 06 октября 2025, 13:42 0
Фанаты Вильярреала обратились в Федерацию после матча с Реалом
Фанаты Вильярреала обратились в Федерацию после матча с Реалом

Болельщики «желтой субмарины» возмущены работой судейской бригады

Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05.10.2025, 19:57
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Бокс | 06.10.2025, 07:59
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Теннис | 05.10.2025, 15:59
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
Как забил? Динамовсие лошары, типа защитники, бегали неизвестно где.......
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 4
Футбол
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 1
Бокс
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
06.10.2025, 05:40 1
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 7
Бокс
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
05.10.2025, 09:29 12
Футбол
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
04.10.2025, 10:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем