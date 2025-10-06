ФОТО. Зрение имеет значение: как французский клуб заставил людей задуматься
«Осер» вышел на футбольное поле с особенными надписями на спине
Футболистки французского «Осера» вышли на домашний матч седьмого тура Лиги 1 против «Ланса» в футболках с необычным шрифтом на спине.
Фамилии игроков были выполнены нестандартно: каждая буква постепенно уменьшалась в размере.
Такой инициативой «Осер» решил привлечь внимание болельщиков к важности заботы о зрении и необходимости регулярной проверки глаз.
По итогам матча «Ланс» одержал минимальную победу над хозяйками поля – 2:1.
🇫🇷🔎 In the match vs Lens, Auxerre players wore shirts with decreasing letters and unusual sizing! 👕— EuroFoot (@eurofootcom) October 5, 2025
It is a campaign to raise awareness around visual impairment and to remind people to check their eye health. 👁️ pic.twitter.com/LSUA7mJxZ6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» неожиданно проиграли в УПЛ
Стабильность как никогда. Руководители клубов УПЛ совсем не увольняют тренеров