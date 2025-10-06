ФОТО. Зрение имеет значение: как французский клуб заставил людей задуматься

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
06 октября 2025, 18:54 | Обновлено 06 октября 2025, 18:57
422
0

«Осер» вышел на футбольное поле с особенными надписями на спине

Getty Images/Global Images Ukraine

Футболистки французского «Осера» вышли на домашний матч седьмого тура Лиги 1 против «Ланса» в футболках с необычным шрифтом на спине.

Фамилии игроков были выполнены нестандартно: каждая буква постепенно уменьшалась в размере.

Такой инициативой «Осер» решил привлечь внимание болельщиков к важности заботы о зрении и необходимости регулярной проверки глаз.

По итогам матча «Ланс» одержал минимальную победу над хозяйками поля – 2:1.

По теме:
«Дайте ему хотя бы это». Французский журналист оценил старт Забарного в ПСЖ
Стала известна оценка Забарного за матч с Лиллем
Лилль – ПСЖ – 1:1. Супергол Мендеша и ответ Мбаппе. Видео голов и обзор
Осер чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) фото Ланс
