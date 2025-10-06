ФОТО. Зрение имеет значение: как французский клуб заставил людей задуматься

Футболистки французского «Осера» вышли на домашний матч седьмого тура Лиги 1 против «Ланса» в футболках с необычным шрифтом на спине.

Фамилии игроков были выполнены нестандартно: каждая буква постепенно уменьшалась в размере.

Такой инициативой «Осер» решил привлечь внимание болельщиков к важности заботы о зрении и необходимости регулярной проверки глаз.

По итогам матча «Ланс» одержал минимальную победу над хозяйками поля – 2:1.