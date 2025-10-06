Поединок с ЛНЗ стал юбилейным для капитана Шахтера

Матч с ЛНЗ (1:4) стал 250-м для 29-летнего защитника Николая Матвиенко в рядах «Шахтера». 164 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 69 – в еврокубках, 15 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке Украины.

Чтобы войти в гвардейский «Клуб 250» горняков Матвиенко понадобилось 10 лет 44 дня, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2015 года в гостевом поединке оранжево-черных с киевским «Арсеналом» в 1/16 финала Кубка Украины (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ