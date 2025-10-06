Украина. Премьер лига06 октября 2025, 13:17 | Обновлено 06 октября 2025, 13:21
Поединок с ЛНЗ стал юбилейным для капитана Шахтера
Николай Матвиенко провел 250-й матч за «горняков»
Матч с ЛНЗ (1:4) стал 250-м для 29-летнего защитника Николая Матвиенко в рядах «Шахтера». 164 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 69 – в еврокубках, 15 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке Украины.
Чтобы войти в гвардейский «Клуб 250» горняков Матвиенко понадобилось 10 лет 44 дня, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2015 года в гостевом поединке оранжево-черных с киевским «Арсеналом» в 1/16 финала Кубка Украины (3:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Можу лише привітати, шикарний матч провів...
Fantastic match! Congratulations! I wish you more matches like this!
