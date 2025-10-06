САБО: «Пусть в Динамо сами в этом разбираются. Там беспорядок»
Йожеф Сабо прокомментировал игру столичного гранда
Экс тренер «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответил на вопрос о том, каким он видит выход «бело-синих» из кризиса:
– Каким вам видится выход в этой ситуации?
– Пусть в «Динамо» сами в этом разбираются. Ну какой выход? Там беспорядок. Там что-то делается в команде. Ну, не ходят на футбольном поле – надо отдавать себя игре. А скорости совсем нет. Абсолютно. Что тут еще сказать... Я сам очень переживаю по поводу того, как они играют в футбол. То один, то второй выходят на замену – и что? Пас поперек, поперек или назад, и снова – поперек, поперек или назад. Что тут делать? Такая ситуация, что над ней нужно Шовковскому думать.
