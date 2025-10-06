Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САБО: «Пусть в Динамо сами в этом разбираются. Там беспорядок»
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 13:48 |
430
0

САБО: «Пусть в Динамо сами в этом разбираются. Там беспорядок»

Йожеф Сабо прокомментировал игру столичного гранда

06 октября 2025, 13:48 |
430
0
САБО: «Пусть в Динамо сами в этом разбираются. Там беспорядок»
Йоже Сабо

Экс тренер «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответил на вопрос о том, каким он видит выход «бело-синих» из кризиса:

– Каким вам видится выход в этой ситуации?

– Пусть в «Динамо» сами в этом разбираются. Ну какой выход? Там беспорядок. Там что-то делается в команде. Ну, не ходят на футбольном поле – надо отдавать себя игре. А скорости совсем нет. Абсолютно. Что тут еще сказать... Я сам очень переживаю по поводу того, как они играют в футбол. То один, то второй выходят на замену – и что? Пас поперек, поперек или назад, и снова – поперек, поперек или назад. Что тут делать? Такая ситуация, что над ней нужно Шовковскому думать.

По теме:
От Блохина до Коноплянки: символическая сборная украинцев в Суперкубке УЕФА
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
ОФИЦИАЛЬНО. В сборную Украины довызвали игрока Шахтера
Йожеф Сабо Динамо Киев
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Футбол | 05 октября 2025, 16:21 4
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»

Олег Федорчук заявил, что не понимает присутствие в заявке «сине-желтых» Бущана

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Футбол | 06 октября 2025, 06:23 42
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо

Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс

Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Сити
Футбол | 06.10.2025, 12:24
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Сити
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Сити
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Футбол | 06.10.2025, 08:13
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 05.10.2025, 13:01
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 1
Бокс
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
05.10.2025, 10:27 15
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 55
Бокс
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
05.10.2025, 15:59 2
Теннис
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 241
Футбол
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем