САБО: «Пусть в Динамо сами в этом разбираются. Там беспорядок»

Экс тренер «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответил на вопрос о том, каким он видит выход «бело-синих» из кризиса:

– Каким вам видится выход в этой ситуации?

– Пусть в «Динамо» сами в этом разбираются. Ну какой выход? Там беспорядок. Там что-то делается в команде. Ну, не ходят на футбольном поле – надо отдавать себя игре. А скорости совсем нет. Абсолютно. Что тут еще сказать... Я сам очень переживаю по поводу того, как они играют в футбол. То один, то второй выходят на замену – и что? Пас поперек, поперек или назад, и снова – поперек, поперек или назад. Что тут делать? Такая ситуация, что над ней нужно Шовковскому думать.