ВИДЕО. Едва в ворота не забежал: как украинец отличился голом в Болгарии
Вячеслав Велев впервые забил за клуб «Арда»
25-летний украинский полузащитник Вячеслав Велев помог своему клубу «Арда» одержать уверенную победу в 11-м туре чемпионата Болгарии.
Украинец начал выездной матч против «Добруджи» на скамейке запасных, однако на 76-й минуте тренер выпустил Вячеслава на поле.
В концовке встречи «Добруджа», уступая минимально, попыталась сравнять счёт после подачи с углового. Вратарь пошел в штрафную соперника, оставив свои ворота пустыми.
«Арда» мгновенно воспользовалась ситуацией, выведя Велева на пустые ворота, и он забил свой первый гол за болгарский клуб. В итоге – победа «Арды» со счетом 2:0.
Чемпионат Болгарии. 11-й тур, 5 октября
«Добруджа» – «Арда» – 0:2
Голы: Карагерен, 21, Велев, 90+7
Видео гола Вячеслава Велева:
