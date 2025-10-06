Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Едва в ворота не забежал: как украинец отличился голом в Болгарии
Другие новости
06 октября 2025, 13:21 |
164
0

ВИДЕО. Едва в ворота не забежал: как украинец отличился голом в Болгарии

Вячеслав Велев впервые забил за клуб «Арда»

06 октября 2025, 13:21 |
164
0
ВИДЕО. Едва в ворота не забежал: как украинец отличился голом в Болгарии
ФК Арда. Вячеслав Велев

25-летний украинский полузащитник Вячеслав Велев помог своему клубу «Арда» одержать уверенную победу в 11-м туре чемпионата Болгарии.

Украинец начал выездной матч против «Добруджи» на скамейке запасных, однако на 76-й минуте тренер выпустил Вячеслава на поле.

В концовке встречи «Добруджа», уступая минимально, попыталась сравнять счёт после подачи с углового. Вратарь пошел в штрафную соперника, оставив свои ворота пустыми.

«Арда» мгновенно воспользовалась ситуацией, выведя Велева на пустые ворота, и он забил свой первый гол за болгарский клуб. В итоге – победа «Арды» со счетом 2:0.

Чемпионат Болгарии. 11-й тур, 5 октября

«Добруджа» – «Арда» – 0:2

Голы: Карагерен, 21, Велев, 90+7

Видео гола Вячеслава Велева:

По теме:
Левый Берег-2 – Черноморец-2 – 3:0. Шедевр Бойченюка. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Удачно выбрал позицию. Гол украинца принес победу команде
Драконы против орлов. Бенфика с Трубиным и Судаковым сыграла вничью с Порту
Вячеслав Велев чемпионат Болгарии по футболу Арда Кырджали видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперлига не стоит на повестке дня? В УЕФА отреагировали на сенсацию об ЛЧ
Футбол | 06 октября 2025, 12:12 0
Суперлига не стоит на повестке дня? В УЕФА отреагировали на сенсацию об ЛЧ
Суперлига не стоит на повестке дня? В УЕФА отреагировали на сенсацию об ЛЧ

В УЕФА сообщили, что не планируют менять формат турнира

Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05 октября 2025, 19:57 244
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер

Черкасская команда впервые в истории обыграла горняков

В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
Футбол | 06.10.2025, 06:53
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05.10.2025, 20:37
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Футбол | 06.10.2025, 08:52
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 19
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 18
Футбол
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
05.10.2025, 15:59 2
Теннис
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
05.10.2025, 09:29 12
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 55
Бокс
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
05.10.2025, 10:27 15
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 6
Бокс
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
04.10.2025, 16:21
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем