Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Сити

В воскресенье, 5 октября, состоялся матч седьмого тура АПЛ, в котором «Брентфорд» сыграл с «Манчестер Сити».

Встречу принимал стадион «Брентфорд Комьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучал в 18:30.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Холанда.

Украинский хавбек «пчел» Егор Ярмолюк провел на поле 73 минуты, результативными действиями не отличился, был заменен из-за травмы. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру полузащитника в 6.3 и 6.1 балл.

Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал центрбек гостей Рубен Диаш с оценками 7.9 и 7.7.