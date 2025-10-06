Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Сити
Англия
06 октября 2025, 12:24 |
262
0

Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Сити

Украинский хавбек провел на поле 73 минуты

06 октября 2025, 12:24 |
262
0
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В воскресенье, 5 октября, состоялся матч седьмого тура АПЛ, в котором «Брентфорд» сыграл с «Манчестер Сити».

Встречу принимал стадион «Брентфорд Комьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучал в 18:30.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Холанда.

Украинский хавбек «пчел» Егор Ярмолюк провел на поле 73 минуты, результативными действиями не отличился, был заменен из-за травмы. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру полузащитника в 6.3 и 6.1 балл.

Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал центрбек гостей Рубен Диаш с оценками 7.9 и 7.7.

По теме:
Кейн, Холанд, Мбаппе. Претендентов на Золотую бутсу будет только трое?
Стали известны оценки Трубина и Судакова за матч с Порту
Стала известна оценка Забарного за матч с Лиллем
Егор Ярмолюк Манчестер Сити Брентфорд - Манчестер Сити Брентфорд оценки WhoScored SofaScore Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Рубен Диаш
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Футбол | 06 октября 2025, 09:21 19
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо

Все из-за фанатов «орлов»

Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Теннис | 05 октября 2025, 15:59 2
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине

Аманда Анисимова переиграла Линду Носкову в решающем поединке китайского тысячника

Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05.10.2025, 19:57
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
MLS. Победный матч Смолякова, очередной гол Мюллера
Футбол | 06.10.2025, 12:21
MLS. Победный матч Смолякова, очередной гол Мюллера
MLS. Победный матч Смолякова, очередной гол Мюллера
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
Футбол | 06.10.2025, 06:53
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
05.10.2025, 09:29 12
Футбол
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
04.10.2025, 23:27 7
Футбол
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
05.10.2025, 10:27 15
Футбол
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
05.10.2025, 00:05 4
Бокс
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
04.10.2025, 12:51 192
Футбол
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 1
Бокс
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем