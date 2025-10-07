Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 00:42 |
Известно решение Шовковского, когда Ярмоленко решил временно покинуть клуб

Тренер дал свое согласие

Известно решение Шовковского, когда Ярмоленко решил временно покинуть клуб
ФК Динамо. Александр Шовковский и Андрей Ярмоленко

Украинский вингер Андрей Ярмоленко пропустил последний матч «Динамо» Киев в отечественном чемпионате с «Металлистом 1925».

По информации источника, Ярмоленко после последнего матча в ЛК с «Кристалл Пелас» провел разговор с Шовковским, что ему нужно покинуть расположение команды по семейным обстоятельствам. Отмечается, что Шовковский дал согласие и уже после этого вингер временно покинет клуб.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил почему не играл Андрей Ярмоленко с «Металлистом 1925» (1:1), ответив: «Спросите лучше самого футболиста».

Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
