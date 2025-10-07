Известно решение Шовковского, когда Ярмоленко решил временно покинуть клуб

Украинский вингер Андрей Ярмоленко пропустил последний матч «Динамо» Киев в отечественном чемпионате с «Металлистом 1925».

По информации источника, Ярмоленко после последнего матча в ЛК с «Кристалл Пелас» провел разговор с Шовковским, что ему нужно покинуть расположение команды по семейным обстоятельствам. Отмечается, что Шовковский дал согласие и уже после этого вингер временно покинет клуб.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил почему не играл Андрей Ярмоленко с «Металлистом 1925» (1:1), ответив: «Спросите лучше самого футболиста».