ВИДЕО. Известного футболиста обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

Мексиканские власти арестовали бывшего футболиста Омара Браво по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Прокуратура штата Халиско сообщила, что, по данным следствия, 45-летний Браво несколько раз за последние месяцы мог совершать насильственные действия в отношении подростка и, возможно, ранее совершал подобные преступления.

Он был задержан в муниципалитете Сапопан и вскоре предстанет перед судом.

Браво – легенда клуба «Гвадалахара», лучший бомбардир в его истории. Также он выступал за сборную Мексики на Олимпиаде-2004 и чемпионате мира-2006.

В Instagram под последним постом футболиста болельщики выражают шок и надежду, что обвинения окажутся ложными. Следствие продолжается.