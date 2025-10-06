Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Известного футболиста обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней
06 октября 2025, 01:34 | Обновлено 06 октября 2025, 01:49
ВИДЕО. Известного футболиста обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

У Омара Браво могут быть большие неприятности...

ВИДЕО. Известного футболиста обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней
Instagram. Омар Браво

Мексиканские власти арестовали бывшего футболиста Омара Браво по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Прокуратура штата Халиско сообщила, что, по данным следствия, 45-летний Браво несколько раз за последние месяцы мог совершать насильственные действия в отношении подростка и, возможно, ранее совершал подобные преступления.

Он был задержан в муниципалитете Сапопан и вскоре предстанет перед судом.

Браво – легенда клуба «Гвадалахара», лучший бомбардир в его истории. Также он выступал за сборную Мексики на Олимпиаде-2004 и чемпионате мира-2006.

В Instagram под последним постом футболиста болельщики выражают шок и надежду, что обвинения окажутся ложными. Следствие продолжается.

видео скандал lifestyle сборная Мексики по футболу чемпионат Мексики по футболу
Максим Лапченко Источник: ESPN
