ВИДЕО. Известного футболиста обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней
У Омара Браво могут быть большие неприятности...
Мексиканские власти арестовали бывшего футболиста Омара Браво по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней.
Прокуратура штата Халиско сообщила, что, по данным следствия, 45-летний Браво несколько раз за последние месяцы мог совершать насильственные действия в отношении подростка и, возможно, ранее совершал подобные преступления.
Он был задержан в муниципалитете Сапопан и вскоре предстанет перед судом.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Браво – легенда клуба «Гвадалахара», лучший бомбардир в его истории. Также он выступал за сборную Мексики на Олимпиаде-2004 и чемпионате мира-2006.
В Instagram под последним постом футболиста болельщики выражают шок и надежду, что обвинения окажутся ложными. Следствие продолжается.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Цыганский король» недоволен результатами реванша
Александра разозлило поведение болельщика