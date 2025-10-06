ФОТО. Костюк и Киченок посетили вечеринку для участниц турнира в Ухане
Уже 6 октября в Ухане стартуют соревнования WTA 1000, из украинок сыграет также Ястремская
Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок посетили вечеринку для участниц хардового турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.
Уже 6 октября стартуют поединки первого раунда как в одиночном, так и парном разрядах. Соревнования продлятся до 12 числа.
Костюк в первом круге одиночки поборется против Каролины Муховой. Киченок вместе с Эллен Перес в 1/16 финала сыграют против тандема Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс.
Помимо Марты и Людмилы, Украину в Ухане также представит Даяна Ястремская.
