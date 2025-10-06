Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Костюк и Киченок посетили вечеринку для участниц турнира в Ухане
WTA
06 октября 2025, 00:23 |
86
0

Уже 6 октября в Ухане стартуют соревнования WTA 1000, из украинок сыграет также Ястремская

Instagram. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок посетили вечеринку для участниц хардового турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.

Уже 6 октября стартуют поединки первого раунда как в одиночном, так и парном разрядах. Соревнования продлятся до 12 числа.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Костюк в первом круге одиночки поборется против Каролины Муховой. Киченок вместе с Эллен Перес в 1/16 финала сыграют против тандема Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс.

Помимо Марты и Людмилы, Украину в Ухане также представит Даяна Ястремская.

Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Ухане
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Ухане на 6 октября
Даниил Агарков
